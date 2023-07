Lettre ouverte à Mr Chakib Benmoussa, ministre de l’éducation nationale _2_

A Monsieur le ministre de l’éducation nationale.



Alors que nous sommes à quelques semaines de l’accord syndicats/gouvernement et de l’entrée en vigueur du nouveau statut fondamental de l’éducation formation. Statut qui se veut plus avancé et plus équitable que ceux qui l’ont devancé ,et pouvant agir sur les destinées de toute une génération de futurs embauchés. Permettez-moi ‘monsieur le ministre de persuader votre attention pour retrancher quelques minutes de votre temps précieux à des fin de méditation sur le sort de certaines catégories de fonctionnaires assujetties à ce nouveau statut.

C’est ainsi que pour des raisons de priorité et de spécification, on a jugé raisonnable de privilégier une tranche majoritaire du personnel du MEN privé de leur droit à l’hors échelle . Cette tranche est composée de professeurs du primaire , du collégial et des cadres attachés pédagogiques ,économiques et administratifs. Ceux-ci ont apparemment opéré le mauvais choix d’appartenir aux cycles inférieurs (primaire , collégial) et se trouvent actuellement dans l’embarras du choix quant à la piste à emprunter pour améliorer leur condition de travail et de vie.

Vous allez Mr le ministre être surpris d’apprendre que seuls des fonctionnaires relevant de votre ministère qui sont privés d’un droit généreusement octroyé et unanimement admis par tous les départements de l’Etat marocain, et vous serez plutôt étonné si vous découvrez que des mains noires ont malicieusement retardé l’avènement au grand jour d’un coup salvateur , d’une décision équitable, celle qui ne peut se concrétiser que par le décloisonnement des barricades et l’ouverture des passerelles . En un mot ; unifier systématiquement les voies d’avancement , tous cycles confondus .

Aussi , ne serait-ce que l’accord du 26 avril 2011 qui pourrait être garant de ce prodigieux geste tant attendu pour réconforter une tranche considérable de fonctionnaires du MEN ? Il est déplorable de constater que tous les secteurs de la fonction publique bénéficient spontanément du grade hors échelle sauf une catégorie qui exerce aux cycles inferieurs, lésée atrocement dans ses droits les plus évidents et qui fait l’objet d’une campagne insensée d’indignation . Une autre raison avancée cette fois-ci par des esprits mercantiles , celle de l’effectif promouvable .Cette raison est facilement réfutable tant que le ministère n’est pas aussi impuissant ou moins initié à trouver des cheminements pertinents à des faits émergents. En plus ,nous assistons actuellement à une vague d’intimidation sans précédent pour ainsi convaincre qu’il est difficile de répondre aux demandes d’une tranche salariale imposante car cela suppose une enveloppe budgétaire consistante, alors que la réalité en est autre ; l’effectif promouvable est toujours proportionnel à la capacité de l’Etat à couvrir les dépenses permanentes.

Il est temps ,Mr le ministre, de marquer une pause décisive pour une prise de vue panoramique de la sphère éducative ,loin des tractations partisanes ou de tendances prétentieuses. Il est temps de privilégier l’intérêt vital de notre progéniture par la consécration des droits acquis d’une catégorie méprisée du MEN. Celle qui n’a pas cessé un jour de taper à la porte de l’ÉQUITÉ jusque là, hermétiquement verrouillée.

Dans l’espoir de voir incessamment un nouveau statut finir avec un calvaire qui a persisté plus de deux décennies , nous vous supplions excellence de tendre la main à cette catégorie laborieuse et lui fournir l’occasion de rectifier son sort . Ça serait indéniablement la meilleure façon de remettre le train de l’enseignement sur de bons rails.

Avec tout notre respect et notre admiration

Signé : akabbach mohammed

P.E.P à Kénitra