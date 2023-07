Le Groupe Marjane lance un Master en alternance «Distribution moderne». Cette formation en alternance est la première du genre à être accréditée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Le Groupe Marjane vient de lancer la nouvelle filière du Master en alternance «Distribution moderne», en partenariat avec l’École nationale de commerce et de gestion de Settat (ENCGS).

Cette formation en alternance est la première du genre à être accréditée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Cette filière à accès régulé traduit ainsi la volonté du Groupe Marjane de contribuer, à travers la formation, au développement de la grande distribution au Maroc. En plus des connaissances académiques, le Master «Distribution moderne» développe chez les alternants une connaissance approfondie du fonctionnement des grandes et moyennes surfaces (GMS), la maîtrise des techniques de gestion d’une unité de commerce et son animation commerciale au service du client ainsi que le développement d’une posture managériale professionnelle favorisant l’intelligence collective au sein des équipes. «Nous sommes heureux de lancer aujourd’hui cette nouvelle filière, une première au Maroc, et qui sans aucun doute connaîtra un véritable succès. Nous couvrons tous les métiers de la grande distribution, du digital à la logistique, en passant par le Marketing, le service client, la supply chain, le Merchandising ou encore l’e-commerce. Les étudiants découvriront, à travers les modules de la formation, la pluridisciplinarité et la richesse de nos métiers», a déclaré dans un communiqué Mohammed Taha Benzekri, directeur exécutif en charge du capital humain et de la RSE du Groupe Marjane. Et d’ajouter : «De par notre responsabilité sociétale, nous ambitionnons de contribuer au développement du marché de l’emploi par la formation de profils qualifiés. Nous avons une profonde conviction que ce partenariat public-privé bénéficiera non seulement au Groupe Marjane, mais à plus grande échelle, au pays, puisqu’il permet une meilleure employabilité aux futurs lauréats qui seront mieux outillés pour intégrer le secteur de la grande distribution qui se développe à grande vitesse au Maroc et offre beaucoup d’opportunités d’emploi».

Pour rappel, le Groupe Marjane a lancé en 2022, et par anticipation du Master en alternance, un programme de formation co-construit avec l’École nationale de commerce et de gestion de Settat (ENCGS). Il a concerné une cinquantaine d’étudiants qui ont bénéficié d’un programme hybride de formation complémentaire spécialisée dans les métiers de la grande distribution. Ces étudiants en dernière année du Master ont été accompagnés par les professionnels du Groupe Marjane à travers des séminaires portant sur les métiers de la grande distribution, et ont également bénéficié d’une mise en pratique sur le terrain dans les magasins du Groupe. À l’issue de ce programme, une vingtaine de ces élèves stagiaires ont reçu des propositions pour intégrer le Groupe Marjane. Ce programme de formation sera poursuivi également durant l’année 2023-2024. .

Comment se déroulera le Master en alternance «Distribution moderne» ?

L’année 2024 verra le lancement de la première formation par alternance spécialisée dans la distribution moderne. Un contrat tripartite ENCGS-élèves alternants-Groupe Marjane formalisera le statut des élèves admis et inscrits dans cette filière. Cette première promotion bénéficiera pendant les deux années de Master, des cours à l’ENCGS en alternance avec une activité professionnelle dans l’une des filiales du groupe Marjane. À la fin de leur cursus, ceux d’entre eux qui auront répondu aux exigences et aux conditions académiques et professionnelles définies conjointement par l’ENCGS et le Groupe Marjane, recevront une proposition d’intégrer l’entreprise. Le lancement de la filière Master en alternance «Distribution moderne» s’inscrit dans la politique volontariste du Groupe Marjane du co-développement de son écosystème au service de ses clients et de la modernisation du secteur de la grande distribution. À ce titre, Mohammed Taha Benzekri a rappelé que l’éducation fait partie des principaux axes de la politique RSE du Groupe Marjane, aux côtéx de l’empowerment, l’alimentaire et l’environnement. L’objectif étant de promouvoir l’emploi des jeunes par la mise en place de formations spécifiques, répondant aux exigences du marché du travail et au secteur de la grande distribution en particulier, et ce en collaboration avec les grandes écoles et universités marocaines qui s’inscrivent dans cette même démarche citoyenne.

source: Lematin.ma