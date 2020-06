L’OMS EN PLEINE CONFUSION SUR LA CONTAGIOSITE DU CORONAVIRUS

MISE AU POINT DU Dr MOUSSAYER KHADIJA SUR « LA RARETE DE LA CONTAGION PAR LES ASYMPTOMATIQUES » SELON L’OMS

Alors que les spécialistes n’arrêtent pas de rappeler, depuis le début de la pandémie du coronavirus, que la transmission par les porteurs asymptomatiques du virus est un fait avéré, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de balayer cette théorie du revers de la main en affirmant le contraire. En effet lors d’une conférence de presse, à Genève, Maria Van Kerkhove, la responsable technique de l’OMS pour la réponse aux coronavirus et cheffe de l’unité des maladies émergentes et des zoonoses, a déclaré, lundi dernier, que la propagation du Covid-19 par une personne qui ne présente pas de symptômes semblait rare: « D’après les données dont nous disposons, il semble toujours rare qu’une personne asymptomatique transmette effectivement à un individu secondaire ».

Largement relayés sur les réseaux sociaux, ils ont fait vivement réagir une grande partie de la communauté scientifique. Contrairement à ce que l’OMS a annoncé il n’est pas scientifiquement possible d’affirmer que les porteurs asymptomatiques de SARS-CoV-2 sont peu contaminants”, a ainsi affirmé le professeur Gilbert Deray, médecin à la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Liam Smeeth de la London School of Hygiene and Tropical Medicine s’est dit lui aussi «surpris » de tels propos(cf en annexe).

Pour l’association marocaine des maladies auto-immunes et de système (AMMAIS), Ces explications sont maladroites et risquent de créer encore de la confusion (entre asymptomatiques ne développant pas la maladie et présymptomatiques dans la phase d’incubation de cette pathologie) : elles pourraient en effet laisser penser à certains que toute personne n’est pas contagieuse tant qu’elle n’a pas développé de symptômes de la COVD- 19.

Par définition dans tout dictionnaire, Le terme « asymptomatique » en infectiologie se dit d’une personne porteuse d’un virus comme la covid-19 et donc susceptible de transmettre la maladie alors qu’il n’en présente pas les signes cliniques. De plus on ignore par nature l’état de toute personne avant l’apparition de la maladie (si elle ne fait pas l’objet d’un test au moins) par nature.

On sait par contre bien que les personnes présymptômatiques et développant ensuite la pathologie sont à un risque élevé de contagion, presque aussi important d’ailleurs que les malades selon les dernières études dont AMMAIS s’est fait l’écho dans un précédent communiqué à la presse et repris par certains médias dont OUJDACITY. Il est possible qu’une partie des gens contaminés soient peu ou « pas » contagieux, mais personne ne peut le savoir à l’avance !

Ce risque de contagiosité (qu’il soit faible ou fort) est d’ailleurs le fondement de la politique de confinement et de déconfinement, progressif et strictement encadré, menée avec beaucoup de discernement par les autorités marocaines.

L’OMS a depuis fait marche arrière sur ses déclarations : Maria Van Kerkhove s’en est expliquée (cf en annexe) et s’est excusée ; c’est tout à son honneur. Nous ne devons pas faire assaut de polémiques sur ce sujet pour nous faire plaisir mais être clairs et pédagogiques ensembles pour éviter tout malentendu, propre à répandre de la confusion dans l’esprit des gens ainsi qu’une avalanche de « Fake News »encore.

Car, sinon à la fin, plus personne n’est cru dans le brouhaha médiatique mondial !

Casablanca, le 12/06/2020

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc (AMRM) رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS),رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية, Vice-présidente du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM), Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG)

ANNEXES :

Déclaration du professeur Liam Smeeth de la London School of Hygiene and Tropical Medicine en réponse à l’OMS :

« Il reste des incertitudes sur le plan scientifique, mais les infections asymptomatiques pourraient tourner autour de 30 % à 50 % des cas. Les meilleures études scientifiques à ce jour suggèrent que jusqu’à la moitié des cas ont été infectés par des personnes asymptomatiques ou pré-symptomatiques »

Déclaration de l’OMS à la suite de la polémique

L’épidémiologie, Maria Van Kerkove, a clarifié la situation en expliquant que les patients asymptomatiques transmettent moins le virus que les personnes dans une situation « pré-symptomatique » où les symptômes ne se sont pas encore manifestés. Cependant, durant cette période, le virus se multiplie dans l’organisme, rendant la personne particulièrement contagieuse deux à trois jours avant l’apparition des premiers symptômes.