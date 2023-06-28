اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يوم 14 يونيو 2023 استثمار ما يزيد عن 83 مليون درهم برسم 2022 في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل

انعقدت يوم 14 يونيو 2023 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق ممثلا بالسيد الكاتب العام لعمالة وجدة انكاد وبحضور أعضاء المجلس الإداري و ممثلي الإدارات المعنية وبمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري، هذا الاجتماع خصص أساسا للدراسة والمصادقة على الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2022 .

وقد أعرب السيد رئيس المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازه وافتخاره بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين والتي توجت سنة 2022، بعد التدقيق الذي قام به المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، بحصول الوكالة للمرة الرابعة على الشواهد الدولية متعلقة البيئة والصحة و السلامة (ISO9001 نسخة 2015و ISO14001 نسخة 2015 و ISO 45001 نسخة 2018 )، كما ركز السيد رئيس المجلس الإداري للوكالة على أهمية المجهودات المبذولة من لدن الأطراف و الشركاء بالجهة قصد الجهة بالماء الصالح للشرب التي تعاني من اجهاد مائي حاد.

خلال هذا الاجتماع، قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة عرضا مفصلا حول المؤشرات التقنية والتجارية والمالية لسنة 2022، حيث بلغت قيمة الاستثمارات برسم سنة 2022: 84 مليون درهم، 41 مليون الدرهم تهم قطاع الماء و42 مليون درهم خصصت لقطاع التطهير السائل، حيث بلغت حصيلة استثمارات الوكالة خلال 2018-2022 أكثر من 387 مليون درهم. كما حافظت الوكالة على توازناتها المالية عبر تحقيق نتائج مالية مهمة سنة 2022، حيث تم تسجيل خزينة قدرت ب 235 مليون درهم مما مكن من التزام الوكالة بإنجاز استثمارات مهمة مع استقرار مدة تسديد ديون ممونيها.

وتم التداول خلال اجتماع المجلس حول أهم المشاريع المنجزة في سنة 2022 بقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتهم بالأساس:

ـــ مواصلة المشاريع لدعم التحول الرقمي مع مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية؛

ـ مواصلة أشغال تجديد الشبكة الماء بعدة مناطق بمدينة وجدة؛

ـ أشغال تغيير القنوات الرئيسية للتطهير السائل بعدة أحياء بمدينة وجدة؛

ـ أشغال مشاريع التطهير السائل في إطار عملية الاشراف المنتدب بالجماعات التابعة لجهة الشرق؛

ـ مواصلة المجهودات من أجل تحسين مردودية شبكة الماء التي فاقت 73.21% سنة 2022؛

في نهاية هذا الاجتماع، هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي.

بعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2022 والتي اعتمدها المدقق الخارجي دون أي تحفظ، وعلى النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية