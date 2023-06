Examen régional de français : académie de l’oriental # académie de Souss-Massa

Zaid Tayeb

Laquelle de l’AREF de Souss-Massa ou de celle de l’oriental a picoré dans la basse- cour de l’autre ? Le hasard a ses limites.

L’examen régional de français de l’AREF de l’oriental me semble, à le considérer en soi et en dehors de toute considération visant à le glorifier et encor moins à l’amoindrir, respecte dans sa globalité la feuille de route des recommandations Pédagogiques. Comme je n’avais, au premier coup d’œil, aucune remarque à en faire, je me suis gardé d’en parler, jusqu’à ce que j’aie reçu de la part d’un ami, par hasard ! L’examen régional de l’académie de Souss-Massa. En comparant les deux examens, j’ai pu relever quelques petites remarques qui ne me semblent pas naître du fruit du hasard à cause des nombreux points de similitudes entre l’un et l’autre, similitudes qui sont proches du chevauchement.

1-Les deux académies ont opté pour le chapitre 34 du ‘’Le dernier jour d’un condamné à mort’’. Il est vrai que ce chapitre, de longueur moyenne et sans avoir à être tronqué, offre beaucoup de possibilités d’exploitation grammaticales, sémantiques, stylistiques. Les deux académies se proposent de fournir aux candidats l’explication de quelques mots difficiles qui leur paraissent constituer des obstacles à la compréhension du texte. Seulement, chose curieuse, les deux académies sont de connivence sur les mêmes mots ‘’repentir’’ et ‘’remords’’ bien qu’il y en ait d’autres comme ‘’étoffe’’, ‘’exécrable’’.

2-A la deuxième question de l’académie de l’oriental correspond, curieusement, la quatrième de celle de Souss-Massa :

A-Académie de l’oriental :

2-d’après votre lecture de l’œuvre, le condamné a commis :

a- un vol ?

b- un viol ?

c- un crime de sang ?

Recopiez la bonne réponse.

B-Académie de Souss-Massa :

4-Le narrateur a été condamné pour avoir commis :

a- Un vol ; b- Un viol ; c- Un meurtre.

Choisissez la bonne réponse en la justifiant à partir d’un indice tiré du texte.

3- A la question 8 de l’académie de l’oriental correspond, encore une fois, la question 8 de celle de Souss-Massa.

A-Académie de l’oriental :

8- ‘’Ma belle jeunesse ! Etoffe dorée dont l’extrémité est sanglante.’’

a-La figure de style soulignée dans cet énoncé est :

-une comparaison ? /- une personnification ? /- une métaphore ?

-Recopiez la bonne réponse.

B-Académie de Souss-Massa :

8- Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante ?

‘’Etoffe dorée dont l’extrémité est sanglante’’

Comment une telle coïncidence peut-elle exister entre :

– deux examens régionaux ?

-deux académies différentes ?

-Même session ordinaire (mai) ?

-Même année scolaires (2023) ?

En ma qualité d’ancien professeur de français, j’aimerai bien avoir une réponse à ces points d’interrogation car les similitudes portent sur le 1/3 des questions de compréhension, ce qui constitue une lourde proportion. Nous avons l’habitude de rencontrer des cas similaires mais à des années d’intervalle.

A ceci près, l’examen régional de français de l’AREF de l’oriental me semble respecter dans une large mesure la feuille de route des Recommandations pédagogiques à l’inverse de celui de Souss-Massa, qui propose AU CHOIX deux sujets de rédaction.

Toutes mes félicitations à l’équipe pédagogique qui a veillé au grain à la mise en application de la feuille de route, au choix et à la formulation des questions de compréhension et du sujet de rédaction qui peut être traité de manière simple ou complexe.

Zaid Tayeb