فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تنظم مسيرة احتجاجية ضد « الارتفاع الصاروخي للأسعار »

عبدالقادر كتــرة

سجلت الهيئة التنفيذية انحدارا فظيعا في مستويات الخدمة العمومية للساكنة، إضافة لارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والإقصاء، وعبرت عن استنكارها الشديد « للغلاء المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة في ظل مدينة تعاني ويلات إغلاق الحدود وتغول لوبيات الريع والفساد، وتعبر عن تضامنها مع مختلف النضالات النقابية ضد إجراءات التسريحات الفردية والجماعية للعمال في قطاعات متعددة ( النقل الحضري، النظافة، ….). »

جاء هذا في بلاغ صدر عقب اجتماع الهيئة التنفيذية المحلية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، عبر جلسات دراسية وحوارية منذ 27 يناير 2023 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة القائد الراحل « أحمد بنجلون » ، استحضارا للذكرى الثامنة على رحيله باعتباره رمزا من رموز التضحية في قيادة معركة الديمقراطية والبناء الاشتراكي، ومساهما بارزا في توحيد فصائل اليسار الديمقراطي، وبعد التداول في أبرز سمات الوضع العام محليا .

فدرالية اليسار الديمقراطي عبرت، في بلاغها الصادر بالمناسبة، عن دعمها لكل المبادرات الاحتجاجية المحلية في قطاعات التعليم، والمربيات، والنقل الحضري، والبنك الشعبي، والفلاحة والجماعات المحلية.

وفي الأخير، أهابت الهيئة التنفيذية المحلية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة بمناضلي ومناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي وجميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية الجماهيرية التي دعت لها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وباقي المبادرات النضالية والاحتجاجية الاعتراضية ضد ما وصفته ب »السياسات التي ينتجها تجار الوضع القائم ضد الهجوم المتواصل على حقوق العمال والعاملات وضرب الحريات النقابية والارتفاع الصاروخي للأسعار »، وذلك يوم الاحد 12 فبراير 2023، على الساعة الثانية والنصف زوالا، التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد في اتجاه ساحة 16 غشت بشارع محمد الخامس بوجدة