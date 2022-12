LIONS DE L’ATLAS ET «NON»VOTE MRE 

Par Abdelkrim Belguendouz

Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Dûe au professeur Abdelkrim Belguendouz , chercheur en migration , la contribution suivante au débat publique , comporte deux parties . Titrée «Dakira », la première reprend mot pour mot des extraits de l’introduction d’un livre de l’auteur intitulé : «MRE » , quelle marocanité ? », publié en juillet 2004.

La seconde partie consiste en quelques remarques formulées ce matin même ( 10 décembre 2022), pour voir comment le dossier des droits politiques des citoyennes et des citoyens MRE , a évolué depuis 18 ans et demi .

I – «DAKIRA» du 18 juillet 2004

« Les «Lions de l’Atlas » , composés essentiellement de footballeurs marocains résidant à l’étranger (FMRE) et qui ont fait la fierté du Maroc durant la Coupe d’Afrique des Nations 2004 à Tunis, peuvent gagner plusieurs compétitions et procurer à tout le Maroc la satisfaction d’être propulsé de manière seigneuriale à la finale, mais ils ne peuvent voter dans les consulats marocains, sauf s’il s’agit d’un référendum. Ils ont la lourde responsabilité de marquer des buts, d’arrêter les penaltys, mais ils ne disposent pas du simple droit de déposer leur bulletin de vote dans l’urne, s’agissant des élections législatives marocaines.

Les FMRE peuvent – pour ceux qui ont une nationalité étrangère – choisir d’endosser le maillot national marocain et faire hisser au firmament le drapeau rouge et vert étoilé avec ardeur, militantisme et nationalisme, mais tout en ne perdant jamais la nationalité marocaine, ils ne bénéficient pas pour autant des droits civiques afférents à une citoyenneté marocaine pleine et entière.

Ils peuvent par leur combativité dans la défense du maillot national, leur volonté et leur engagement patriotique, fédérer toute une nation en jouant le rôle de rassembleurs. Ils peuvent faire exulter tout un peuple de Tanger à Lagouira, remplir de joie, de fierté et de bonheur tous les Marocains de l’intérieur et les Marocains du monde, dans un grand élan patriotique et de communion nationale, mais on ne le reconnaît pas le droit d’éligibilité dans les instances institutionnelles élues au Maroc .

On peut leur dire comme dans un grand placard du ministère de la Communication , reproduit par tous les médias : «Équipe des lions, mille bravos et autant de remerciements. Vous êtes le symbole d’une nation relevant le défi, vous avez porté haut le flambeau de l’espoir, fait battre à l’unisson le cœur des millions de Marocains qui, ici et ailleurs, ont soutenu vos exploits… »

Mais comme tous les MRE qui sont nés ou qui ont grandi à l’étranger, seule la citoyenneté financière ou la citoyenneté «sportive » leur sont reconnues et nullement la citoyenneté au sens des droits civiques et politiques. Pour ceux vivant au sein de l’Union européenne, Euro-Marocains ne renvoie pas à l’appartenance à deux espaces, synonymes de citoyenneté des deux rives, mais signifie dans une conception marchande et mercantile, Marocains qui envoient le plus d’euros…Dans le même ordre d’idées, MRE signifie plutôt «Marocains Riches d’Europe », ou bien au plan politique «Marocains Réellement Etrangers » du Maroc.

Crise de représentation ! Crise de reconnaissance des Marocains des ailleurs par les Marocains de l’intérieur ! En effet, la longue séquence ouverte avec la préparation des élections du 27 septembre 2002 pour le renouvellement de la Chambre des Représentants, a été close le 6 octobre 2003, avec l’élection du tiers sortant pour la Chambre des conseillers, mais sans que les Marocains résidant à l’étranger ou «MRE »du discours officiel, ne soient représentés dans aucune des deux chambres du parlement.

Cet interdit anticonstitutionnel qui frappe la communauté nationale expatriée , interpelle les responsables politiques du pays et l’ensemble de la société civile, surtout depuis l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême du 31 juillet 2003, ayant déclaré «irrecevable » le recours intenté contre le Premier ministre du Maroc pour avoir, de fait, empêché les MRE d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité dans les instances élues au Maroc(…) » ( Fin de la «Dakira » du 18 juillet 2004).

II – Remarques en date de la matinée du 10 décembre 2022

Constituant un tournant d’une très grande portée , le discours royal fondateur du 6 novembre 2005 , a décidé solennellement de supprimer les anomalies antidémocratiques précédentes , à travers 3 des 4 mesures prises dans le cadre d’une réforme politique et institutionnelle en direction des Marocains des ailleurs :

1 – Permettre aux citoyennes et aux citoyens marocains établis à l’extérieur, d’être représentés à la première chambre du parlement .

2 – L’élection des député(e)s MRE , se fait à travers des circonscriptions législatives électorales à l’étranger.

3 – Accorder aux nouvelles générations de la communauté marocaine à l’étranger, le droit de voter et de se porter candidat dans les élections , à l’instar de leurs parents .

Mais seule, la dernière décision , a été partiellement appliquée à travers l’adoption de la loi 23-06, même si entre temps , les responsables du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ( CCME) en particulier, ont «milité » pour que les jeunes s’intègrent politiquement dans les pays de vie , et se désintègrent politiquement par rapport au Maroc . Ils ont été magistralement recadrés par le discours royal du 20 août 2022.

Par contre , jusqu’à maintenant , et malgré la Constitution avancée de 2011, les citoyennes et les citoyens MRE , attendent toujours leur députation. La méthode gouvernementale dite «graduelle » ou «progressive », a contourné en pratique la décision royale progressiste , et s’est avérée en fait une démarche régressive.

L’accès magnifique sur le terrain et non pas par «procuration » des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la coupe du monde de football, ne permettrait-il pas de souhaiter un geste politique en direction des citoyennes et des citoyens MRE ? A fortiori, si l’équipe nationale marocaine l’emporte cet après-midi In Cha Allah , contre l’équipe du Portugal, dans le cadre d’une version sportive cette fois-ci, de la bataille d’Oued Al Makhazine…

Rabat , la matinée du 10 décembre 2022