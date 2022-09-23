ما رأي السيد وزير التربية والتعليم : هل من الضروري الاشارة في شهادة الباكالوريا الى السجن؟

عمر الشرقاوي

صدمت وانا اطلع على شهادة الباكالوريا لاحد السجناء السابقين، في الحقيقة هذا تعليم لا يساعد على اعادة الإدماج، هل من الضروري الاشارة في شهادة الباكالوريا الى السجن؟ هل من الضروري أن نذكر السجين طول حياته أنه كان معتقلا؟ هل يمكن لأي مقاولة او ادارة ان تقبل شخصا له شهادة باكالوريا محصل عليها في السجن؟ لماذا كل شواهد التي تمنحها الجامعة للسجناء لا تشير الى وضعيته السجنية بينما الباكالوريا تصر على تذكير السجين بخطئه مدى الحياة؟

من اللازم على الاكاديميات ووزارة التربية الوطنية أن تعيد النظر في الاشارة للسجن في شهادة باكالوريا السجناء. لأن السجين يقضي عقوبته المادية ولا يمكن أن تظل العقوبة المعنوية عقوبة أبدية يتوارثها السجين وذريته…..