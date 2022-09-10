الرباط في 10 شتنبر 2022

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

الموضوع : تأجيل افتتاح مؤسسة للتعليم العالي بتاوريرت.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

السيد الوزير،

استبشر سكان إقليم تاوريرت خيرا منذ بضع سنوات حين علموا بقرار وزارة التعليم إحداث كلية بمدينة تاوريرت تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وزاد ابتهاجهم بهذا الخبر حين انطلقت أشغال البناء. واليوم وقد استكمل بناء هذا الصرح التربوي منذ سنة، فوجئ سكان المدينة بقرار الوزارة تأجيل فتح الكلية إلى موسم دراسي قادم .

لا يخفى على أحد الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الكلية خاصة فيما يخص:

1. تخفيف العبء على الجامعة الام بوجدة والتي تعيش اكتظاظا في جميع الشعب وحيها الجامعي 2. تخفيف العبء عن الأسر في تحمل نفقات الكراء والتغدية لأبنائهم وبناتهم بعيدا عنهم؛

3. اجتناب كثرة التنقلات للطلبة والطالبات مما سيمكنهم من تخصيص كل وقتهم للدرس والتحصيل

.4.خلق حركية ثقافية ودينامية اجتماعية بالمدينة.5.خلق حركة اقتصادية بالمدينة. 5. خلق فرص الشغل.

إلى غير ذلك من الفوائد…

السيد الوزير،

اذا كانت البناية جاهزة والتجهيزات متوفرة فما هي دواعي عدم فتح الكلية؟ لم يبق الا تعيين الطاقم الاداري و الاساتذة.

في انتظار أخذ قراركم لفتح الكلية، تقبلوا مني، السيد الوزير، فائق الاحترام والتقدير والسلام.

الامضاء: محمد بوعصابة .