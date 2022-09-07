الدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية بأكاديمية جهة الشرق بالأرقام

486991 تلميذة وتلميذا يلتحقون بأقسامهم بجهة الشرق

الدخول المدرسي 2023/2022 تحت شعار: « من أجل مدرسة ذات جودة للجميع

شهدت المؤسسات التعليمية بجهة الشرق يوم الإثنين 05 شتنبر 2022 انطلاق الدخول المدرسي 2022/2023، حيث تم استقبال المتعلمات والمتعلمين بكل من التعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، على أن تعطى انطلاقة أقسام التربية غير النظامية يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022.

وتحضيرا لهذا الدخول المدرسي تحت شعار: « من أجل مدرسة ذات جودة للجميع »، وبهدف توفير الشروط الضرورية للانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف تربوية جيدة تضمن الحق في التمدرس وترسخ الإنصاف وتكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين، عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق على تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح ومستقر.

ويتميز الدخول المدرسي الحالي بعدة مستجدات، حيث يأتي بعد تنظيم المشاورات الوطنية تحت شعار: « من أجل تعليم ذي جودة للجميع »، والتي استهدفت إغناء خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية، وتحديد الإجراءات العملية والملموسة لتنفيذها، وتنزيل الأوراش ذات الأولوية في أفق سنة 2026، من أجل تعليم ذي جودة يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص، ويخدم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ. وعليه فإن هذا الدخول المدرسي سيشهد الشروع في تنزيل خارطة طريق الإصلاح، والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة اهداف أساسية:

تمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات الأساسية وإتمام فترة التعليم الإلزامي؛

الارتقاء بمستوى التعلمات وتطويرها من خلال ترسيخ نموذج تربوي يقوم على التنوع والتجديد؛

النهوض بالبيئة التعليمية لتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية.

ولتوفير كافة الظروف المواتية لإنجاح الدخول المدرسي الحالي بكافة المؤسسات التعليمية بجهة الشرق، عملت الأكاديمية على توسيع العرض المدرسي، حيث تمكنت من إحداث 25 مؤسسة تربوية جديدة من بينها 6 وحدات مدرسية، و3 مدارس جماعاتية و4 مدارس مستقلة و7 ثانويات إعدادية و1 نواة للتعليم الإعدادي و3 ثانويات تأهيلية و1 مؤسسة ثانوية تضم السلكين الإعدادي والتأهيلي. وقد استفاد الوسط القروي من 18 مؤسسة من بين هذه المؤسسات، كما تمكنت الأكاديمية من إحداث 282 حجرة إضافية للتعليم الأولي و270 حجرة في إطار البرنامج الوطني لتعويض المفكك و108 حجرات في إطار توسيع المؤسسات التعليمية. كما تميزت التحضيرات للدخول المدرسي بانخراط كبير للمؤسسات التعليمية في تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتزيين فضاءاتها، وقد ساهم في إنجاح هذا البرنامج الانخراط الإيجابي للسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية والشركاء والجمعيات، من بينها المجالس المنتخبة، وجمعية دعم مدرسة النجاح، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وجمعيات الرياضة المدرسية، وجمعيات التعاون المدرسي، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني



هذا، وسبق للسيد محمد ديب مدير الأكاديمية أن عقد عدة لقاءات تنسيقية تواصلية على المستويين الجهوي والإقليمي، من أهمها لقاءات مع السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة، وسلسلة من اللقاءات التنسيقية مع السيدات والسادة رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح والمشاريع بالأكاديمية، والتي خصصت في مجملها لتدارس التدابير الفعلية لتنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية، وكذا مواصلة تنزيل مشاريع تفعيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى الوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات، وتفعيل آليات التتبع والمواكبة الميدانية واتخاذ كافة التدابير لضمان انطلاق الدخول المدرسي في ظروف جيدة وآمنة.

جدير بالذكر أن مجموع التلاميذ بجهة الشرق قد بلغ 486991 تلميذة وتلميذا منهم 43347 تلميذة وتلميذا بالتعليم المدرسي الخصوصي، بزيادة إجمالية في عدد التلميذات والتلاميذ بلغت 2% مقارنة مع الموسم الدراسي 2021/2022. كما تتوخى الأكاديمية تسجيل ما يفوق 59278 طفلة وطفل بالتعليم الأولي، منهم 40000 بالتعليم الأولي العمومي.

وبالنسبة لمجال الدعم الاجتماعي، فمن المتوقع أن يستفيد من المبادرة الملكية” مليون محفظة“ما مجموعه 306327 تلميذة وتلميذ منهم %49,52 بالوسط القروي، كما سيستفيد من الدعم المالي المباشر « تيسير » ما مجموعه 108179 أسرة و158972 تلميذة وتلميذ.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الممنوحين 21659، منهم %63 بالوسط القروي، سيستفيدون من خدمات الإيواء والتغذية بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث، حيث سيشهد هذا الموسم الدراسي اعتماد نظام التدبير المفوض لخدمات التغذية (المطعمة) بالأقسام الداخلية. كما سيستفيد من مكمل الوجبة الغذائية بالسلك الابتدائي ما مجموعة 123663 تلميذة وتلميذ بجميع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وشبه الحضري.

وفيما يخص النقل المدرسين فستتعزز هذه الخدمة ب 60 حافلة جديدة ليبلغ 673 حافلة بأسطول النقل المدرسي بالجهة، كما ستبلغ قاعدة المستفيدين 34019 منهم 77% بالوسط القروي



وبخصوص الموارد البشرية، فقد تعززت الموارد البشرية بالجهة هذا الموسم الدراسي ب 1389 من أطر الأكاديمية، منهم 669 بالتعليم الابتدائي و513 بالتعليم الثانوي و207 من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وللإشارة فيبلغ مجموع الأساتذة بالجهة 19717 منهم 42,08% في إطار التوظيف الجهوي.

وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق هذه المعطيات حول الدخول المدرسي الحالي، فإنها تدعو الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والأسر والتلميذات والتلاميذ وكافة شركاء المدرسة المغربية إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح انطلاق الدخول المدرسي الحالي وضمان تمدرس بناتنا وأبناءنا في جو تربوي يطبعه الإنصاف وتكافؤ الفرص ومدرسة الجودة للجميع.