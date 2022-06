Première journée d’hommage aux personnes âgées marocaines de Paris

Mraizika Mohammed,

Confrontés à des formes multiples de vulnérabilité, les migrants âgés ont vu leur condition de vie, déjà précaire, se détériorer davantage à cause de la crise sanitaire. Les dispositifs d’accompagnement mis en place par les pouvoirs publics n’ont eu que très peu d’effets sur eux.

C’est pour rendre un hommage appuyé aux marocains âgés de Paris que s’est tenue une rencontre le dimanche 22 mai 2022 à la Fondation Maison du Maroc à Paris, à l’initiative du Consul général du Royaume du Maroc à Paris, Mustapha El BOUAZZAOUI.

Cette journée, la première du genre, est un événement. Elle se veut un moment convivial de rencontre et d’échange et une occasion offerte à des marocains âgés avec des profils et des itinéraires différents, de prendre la parole pour faire état des problèmes spécifiques qu’ils rencontrent en France et au Maroc. Un panel d’experts composé de sociologues, de médecins, d’anthropologues et d’une députée, s’est attaché à rendre compte des efforts accomplis en matière de politique d’accompagnement et de soutien aux personnes âgées. Il a dressé un constat révélateur de leurs difficultés et fait part de propositions pouvant améliorer les conditions d’existence de cette catégorie fragile des Marocains du monde.

Monsieur Mustapha El BOUAZZAOUI a tenu à cette occasion à répondre à toutes les questions posées par l’assistance nombreuses et attentive. Il a fait part des efforts consentis par le Maroc et de la sollicitude qu’accorde Sa Majesté le Roi aux Marocains du monde. Il a présenté les améliorations réalisées au sein de la circonscription consulaire de Paris pour mettre à la disposition des marocains les meilleures conditions d’accueil et de services. Il s’est déclaré disposé à poursuivre la réflexion sur le dossier des personnes âgées et à multiplier les occasions de rencontres sur tous les sujets qui intéressent les Marocains du Monde. Pour inscrire cette première édition dans la durée, il a proposé l’idée de l’organisation chaque année le 22 mai d’une journée commémorative dédiée aux personnes âgées marocaines de Paris.

Le climat convivial dans lequel s’est déroulée la rencontre a favorisé les échanges.

La contribution à l’organisation de la journée de plusieurs associations et d’un Comité scientifique a été à la hauteur de l’événement. Elle montre la capacité de la société civile marocaine de l’étranger à se rassembler et à agir utilement lorsqu’il s’agit de défendre les causes nationales et de promouvoir les intérêts majeurs de leur mère-patrie le Maroc ou de plaider pour leurs propres droits économiques et sociaux légitimes.

Des chants traditionnels et un Buffet Marocain ont conclu cette rencontre soutenue par CHAABI BANK qui a offert à cette occasion des trophées en l’honneur des acteurs associatifs qui ont œuvré au côté du Consul général du Maroc de Paris pour porter aide et assistance aux étudiants marocains et aux personnes en situation difficile durant la crise sanitaire Covid-19. Cette première édition est une réussite à tous points de vue.

