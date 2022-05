Quand l’absurde triomphe du bon sens

Yahya Torbi

Les Français, qui, depuis ces dernières décennies, rêvent d’une France française, et qui se battent sans relâche pour que la France reste la France; telle que léguée par leurs parents et grands-parents, voient, encore une fois, leur rêve s’évaporer avec la réélection d’Emmanuel Macron, pour un deuxième mandat; un autre quinquennat pour rien.

Le peuple français, mises à part quelques erreurs coloniales qui ont entaché son histoire, a toujours été le peuple des Lumières qui eclairaient l’humanité, le peuple qui conduisait le monde vers la civilisation et la prospérité. Car, il suffit de regarder le palmarès des lauréats de Prix Nobel, tous domaines confondus, pour savoir à quel point la France a concouru à la pérennité de la civilisation humaine. Or, au lieu de préserver et d’enrichir le patrimoine civilisationnel français qui est sans égal, les dirigeants mondialistes, qui se sont succédés à la présidence de la France, ont ouvert les portes du pays à toutes les immigrations, venues des quatre coins du monde, mais surtout d’Afrique et du monde arabe; des immigrés du tiers-monde qui, au lieu de s’intégrer dans la société française et de s’assimiler au peuple historique, qui les ont accueillis, soignés, nourris, hébergés et fait d’eux des hommes et des femmes libres, cultivés et civilisés, continuent de vivre en communautés hermétiques, sur des territoires de non-droit, tout en imposant leurs lois et moeurs et modes de vies dans toutes les villes de l’Hexagone, ce qui menace l’existence et la sécurité des Français et de leur pays. En effet, des sociologues et des observateurs contemporains avertis, qui scrutent et suivent étroitement l’évolution de la société française, constatent que le port du voile islamique dans les lieux publics, la prolifération des boucheries et des restaurants » halal « , des mosquées et des écoles coraniques clandestines, ainsi que les mariages mixtes et la polygamie, … au sein des communautés arabo-africano-musulmanes, sont des signes avant-coureurs de l’islamisation, l’arabisation et l’africanisation de la France, et donc la dégradation, voire la disparition de la civilisation et la culture françaises.

Et, dès lors que ce pays si civilisé, si démocratique qu’est la France, mérite d’être sauvé de basculer vers la dérive, des politiques, des penseurs ainsi que des militants de la société civile se mobilisent de toute leur force afin d’empêcher l’anarchisme et de déjouer les plans destructeurs, infernaux que dressent les détracteurs de la civilisation française pour déstabiliser la nation française.

Malheureusement, bon nombre de Français encore naïfs et crédules, ou sous l’emprise des financiers mondialistes ou insuffisamment renseignés sur les risques que court leur pays à cause du laxisme de la justice vis – à – vis de la délinquance et la criminalité grandissantes d’une part, et, d’autre part, de la précarité et l’appauvrissent de la population, dûs à la migration anarchique qui est à l’origine des malheurs des Français et qui gangrène et ensauvage la société, ont voté pour un président qui est capable de tout, selon François Asselineau, et dont la politique va à l’encontre de plus de la moitié du peuple français. Car, au moment où les Français s’attendent à ce que leur Président et son gouvernement prennent le destin de la France au sérieux, ces derniers laissent faire, laissent aller et laissent passer. Et ainsi, le statu quo sera maintenu et le pays continuera à vivre dans le désordre, l’incertitude et l’absurdité, et ce, pendant cinq autres années de plus.

Yahya TORBI