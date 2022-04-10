VIDEOS – شركة موبيليس تعزز اسطول النقل الحضري بوجدة ب 5 حافلات جديدة

قامت شركة موبيليس ديف بوجدة بتعزيز اسطول النقل الحضري ب 5 حافلات جديدة ، مجهزة باحدث التقنيات في هذا المجال ، ( مكيفات ، كاميرات للمراقبة ، وآلات الكترونية للتذاكرالممغنطة )

وقد حضر حفل اعطاء الانطلاقة للحافلات الجدية السيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق عمالة وجدة انكاد ، والرئيس المدير العام لشركة موبيليس ، ورئيس الجماعة الحضرية ، ورئيس مجلس العمالة …

وفي تصريح للجريدة الالكترونية » وجدة سيتي : قال السيد علي مطيع الرئيس المدير العام لشركة موبيليس ، انه بالاضافة الى الحافلات الخمسة التي تم اعطاء انطلاقتها اليوم سيتم في المستقبل القريب تزويد مدينة وجدة بحوالي 20 حافلة جديدة قبل متم شهر غشت ، حيث ستدعم اسطول النقل الحضري بوجدة خصوصا قبل الدخول المدرسي والجامعي ، بالاضافة الى احداث خطوط جديدة تقوم بربط العديد من الأحياء بوسط المدينة ، وتوفير مختلف شروط الراحة للركاب ، بحيث ان الحافلات مجهزة باجهزة التكييف ، وكاميرات للمراقبة ، بالاضافة الى تطوير مختلف الخدمات وفق مواصفات دولية تتمثل بالاساس في احداث اكشاك لتسليم بطائق انخراط ممغنطة ، كما سيتم تثبيت مخابيء للركاب مصممة بشكل هندسي جميل

ومن جهته اشاد السيد محمد عزاوي رئيس الجماعة الحضرية بوفاء شركة موبيليس بالتزاماتها تجاه مدينة وجدة ، وساكنتها في مجال النقل الحضري ، حيث سيبلغ عدد الحافلات في متم شهر يوليوز 102 حافلة وذلك بعد دخول 20 حافلة جديدة الخدمة ، قبل الدخول المدرسي المقبل ،

كما اعتبر السيد لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد ان تعزيز النقل الحضري ب 5 حافلات الآن و 20 حافلة مستقبلا ، سيخفف من انسيابية حركة السير بالمدينة ، وهذا العدد من الحافلات سيخفف من ضغط حركة السير خصوصا وسط المدينة ، لا سيما انها ستقوم بربط جل احياء المدينة بالمركز … وذلك باحداث خطوط جديدة لربط الاحياء الهامشية بوسط المدينة