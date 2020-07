Sada9a / Donner ou recevoir en un seul clic La première Application Mobile de dons entre particuliers au Maroc

Sada9a est la première Application Mobile de dons entre particuliers au Maroc. Elle se caractérise par la particularité de permettre aux utilisateurs de faire des dons ou de les recevoir par un seul clic.

L’application a été conçue et développée par Hicham KADIRI, un jeune entrepreneur Marocain que la pandémie du COVID -19 et l’esprit de solidarité dont les marocains ont fait preuve durant, lui ont inspiré l’idée de créer une plateforme digitale permettant l’entraide entre Marocains.

L’application offre des services d’aides de tous types, notamment :

Les appareils électroménagers utilisés, les vêtements, les chaussures, la nourriture…

Les services de bénévolat (Cours de soutien au profit des élèves démunis, Conseils et téléconsultations…)

Aides numéraires comme la zakat

L’offre ou la demande de Don s’effectue en moins de 20 secondes, grâce à la facilité de manipulation de cette application, pensée de manière que, toute personne munie d’un Smartphone et même sans aucune connaissance technologique préalable puisse l’utiliser.

Basée sur un système de géolocalisation, Sada9a permet aux demandeurs d’aides de trouver des donateurs rapidement dans un rayon (par défaut) de 10 km, cette distance peut être modifiée à tout moment par l’utilisateur afin d’élargir son périmètre de recherche.

Il est à noter que ‘’Sada9a’’ est un projet social, humain et à but non lucratif dont l’utilisation est entièrement gratuite pour les utilisateurs aussi bien donateurs que demandeurs de dons.

Le concepteur de cette application, développée spécialement pour consolider l’esprit de solidarité entre les Marocains et faciliter les opérations de dons, ambitionne d’exporter son projet aux pays voisins comme l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali ou encore le Niger.

Mot du Fondateur

Je suis un entrepreneur dans l’âme et l’entrepreneuriat pour moi, doit avant tout, revêtir un intérêt pour le développement social et doit contribuer à améliorer notre société et l’avenir de notre pays. C’est la raison pour laquelle j’ai créé « Sada9a », la première Application Mobile de Dons entre particuliers au Maroc.

L’application Sada9a a un but très précis : s’entraider !

Désormais disponible et mise gratuitement à disposition pour tous les marocains et marocaines disposant d’un simple Smartphone, Sada9a vous permet de donner et recevoir en un seul Clic. Nous comptons particulièrement sur votre solidarité et votre générosité pour faire grandir la communauté Sada9a au Maroc.

A propos de Hicham Kadiri

Hicham KADIRI est un Serial Entrepreneur, Blogger, Auteur et Keynote Speaker. Il est fondateur de BecomeITExpert.com, une e-librairie spécialisée dans l’IT et co-dirige une entreprise de services du numérique (ESN) présente au Maroc et en France (Paris). Il est nommé Most Valuable Professional (MVP) en 2014 par Microsoft, et devient membre d’une équipe d’élite de la technologie composée de 16 personnes uniquement en France.

Quelques Images de l’application «Sada9a»

Voici quelques images de « Sada9a », sélectionnées par nos soins pour vous donner un avant-goût de ce que l’application vous permettra de faire, que vous soyez un Donateur ou un Demandeur :

L’application « Sada9a » est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play (Android) et dans l’Apple Store (iOS/iPhone/iPad), nous vous invitons vivement à l’installer et commencer dès maintenant à faire et recevoir des Dons !

Comment Utiliser l’application Sada9a

Un guide d’utilisation de l’application « Sada9a » est disponible sur son site officiel : https://sada9a.co . Nous vous invitons à consulter cette page pour en savoir plus !

Nous attendons avec impatience votre retour !

On vous laisse prendre en main l’application et après quelques jours d’utilisation, n’hésitez pas à noter et commenter l’App sur le store, votre feedback est important car nous permettra d’améliorer l’application et ses fonctionnalités pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Vous pouvez également laisser un commentaire sous cet article ou nous mentionner (#Sada9aOfficiel) directement sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn !

Nous contacter

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via :

E- mail : Contact@sada9a.co

Tél : 0 6 61 37 37 05

Wapp : +33 6 52 97 72 84