La chute mortelle et la mobilisation internationale.

Suite au décès tragique du petit Rayan, devenu en quelques jours un héros, un symbole et une icone.



Je voudrais dans ce cadre partager avec vous mes chers amis mon humble lecture à ce symbole qui a mobilisé l’humanité dans ce qu’il a de meilleur.

Sans doute, nous ressentons la douleur et l’angoisse. Nous ressentons la peine des parents de Rayan, de ses proches et de tout un peuple qui s’est mobilisé corps et âme pour extirper le frêle corps du petit ange Rayan de ce gouffre sombre et asséché, un boyau de 32 mètres de profondeur et 45 cm de diamètre, dans ce trou s’est mêlé le stress, la soif, la faim, la solitude, l’impuissance, la crainte. Au-delà de la tristesse et du deuil, il faut ressentir de la fierté d’être marocain, et pour cause, ces petites gens, discrets, sympathiques, véritables patriotes qui se sont donnés à fond pour l’extraction du puits glacial et profond… Ces gens méritent un hommage accru et appuyé. Ce sont les vrais héros. Je fais allusion à monsieur Ali Sahraoui et ces camarades, ce puisard qui a creusé la terre avec les moyens simples, cet homme venu de la région d’Errefouda cassé les rochers, cet hommage téméraire n’a pas dormi, n’a pas pris de repos, son souci majeur était la délivrance du petit Rayan, les conducteurs des pelleteuses, les autorités locales, la gendarmerie royale, les pompiers, le corps médical, les journalistes, les femmes cuisinières bénévoles, les forces auxiliaires, les ingénieurs topographes, le croissant rouge, les géologues, les citoyens qui ont afflué massivement de tous les coins du Maroc pour soutenir les efforts inlassables déployés par ces héros et ces héroïnes. Ce beau parterre de vrais marocains, les marocains libres, authentiques, sympathiques, avec un cœur tendre et affectueux ont ressenti la douleur de la maman de Rayan et de son père.



Rayan nous a quitté, il demeure vivace au fond de nos cœurs. Cet ange a laissé un legs humaniste. Continuons à s’aggriper à ces valeurs de coopération, d’entraide, d’amour, de citoyenneté, de fraternité

Repose en paix mon petit ange. Mes sincères condoléances au peuple marocain qui a écrit ces derniers jours une épopée nationale.

Force est de noter au passage que Sur les réseaux sociales, l’affaire de Rayan est devenue virale, une vraie cause nationale, qui nous a tenue en haleine et de fil en aiguille cette cause est devenue mondiale. Tout le monde est impliqué et mobilisé. Tout le monde suit de près les péripéties et l’évolution du creusement et du forage.

On savait bel et bien que l’opération du sauvetage n’est pas une tâche aisée, c’est un travail acharné qui requiert beaucoup de prudence et de circonspection , car il y’a le risque des éboulements et de l’effondrement

Mais nous étions armés de patience et d’espoir. Tout le monde prie et implore le tout puissant pour venir en aide au petit ange.

Le petit garçon marocain Rayan bloqué au fond d’un puits depuis cinq jours dans le nord du Maroc est décédé, a indiqué samedi soir le cabinet royal dans un communiqué. « A la suite du tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, mort après être tombé dans un puits », précise le communiqué en arabe

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons

La lutte acharnée du petit Rayan, son courage continuent de hanter nos mémoires, la mobilisation nationale demeurera gravée dans nos cœurs, le soutien humaniste mondiale restera ancré dans nos tréfonds.

Je lance un appel aux cœurs emplis de générosité et de bonté

Ces héros, ces patriotes honorables comme Ami Ali Sahraoui, ces coéquipiers les puisards, les conducteurs des pelleteuses, ces jeunes venus de Jerrada, ces bénévoles qui ont descendus dans le puits, ces femmes cuisinières, ces petites gens…il ne faut pas les oublier après les funérailles du petit Rayan. Ces gens vivent dans la précarité totale, un geste à leur égard est bénéfique et le bienvenu et nous allons le saluer et le valoriser.

Aujourd’hui, on s’apprête à enterrer le petit unificateur, de grâce n’enterrez pas ces valeurs humaines et ces beaux sentiments laissées par ce brave garçonnet

Que ces émotions d’empathie, de solidarité, de coopération, d’altruisme, de don de soi, de bénévolat, de fraternité, de citoyenneté, d’humanité…c’est le meilleur moyen de rendre un vibrant hommage posthume à Rayan, à sa maman , à son père , au Maroc et à l’univers

Que ton corps et ton âme repose en paix enfant de l’humanité.

Du haut de ton paradis, illumine ce monde par ta noblesse, ton courage, bref inonde le par ton humanité qui transgresse les frontières, les religions, les idéologies, les races, les ethnies…

Khalid Barkaoui

Enseignant du cycle primaire

Direction provinciale de Boulemane.