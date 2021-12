COMMUNIQUE DE PRESSE-

L’OCP, l’UM6P & l’IRESEN signent une convention pour la réalisation de la plateforme de recherche GREEN H2A

Benguerir, mercredi 8 décembre 2021

IRESEN, UM6P, et le Groupe OCP, signent un accord-cadre de coopération pour la mise en place de la plateforme technologique GREEN H2A, dédiée à la R&D et à l’Innovation dans la filière de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« Power-To-X »)

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et en Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP, ont procédé au campus de Benguerir de l’UM6P à la signature d’un accord-cadre de coopération visant à mettre en place la plateforme technologique GREEN H2A dédiée à la R&D et à l’Innovation dans la filière de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« Power-To-X » – PtX).

Cette infrastructure, une première à l’échelle africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur dans le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. Elle permettra d’investiguer, tester, démontrer, adapter au contexte local, et mettre à l’échelle les technologies innovantes de ce secteur porteur du futur.

Aux côtés de la Commission Nationale de l’Hydrogène Vert, et du Cluster « Green H2 Maroc », GreenH2A constitue un maillon structurant de l’écosystème de l’Hydrogène Vert dans notre pays, et renforçant sa chaine de valeur. Tout particulièrement, Green H2A accompagnera le monde académique et socio-économique et contribuera à l’émergence de la filière à travers notamment :

– Une exploration du potentiel et des opportunités R&DI et industrielles de la filière PtX pour le Maroc, en développant des projets pilotes et de démonstration à une échelle préindustrielle;

– Un soutien technologique et d’aide à la décision aux politiques publiques et aux industriels nationaux et internationaux, en particulier sur le volet normatif et de certification;

– Une production de savoirs et de savoir-faire pour le secteur public et privé, à travers le transfert de technologie et de propriété intellectuelle;

– Une offre de formation, à l’État de l’Art, pour le renforcement des capacités et le développement d’un capital humain à forte valeur ajoutée, au profit de nos universités, de nos centres de recherche et de formation initiale et professionnelle, mais également aux industriels nationaux et internationaux;

– Un positionnement en tant que partenaire de choix pour la coopération internationale en la matière, avec les fournisseurs de solutions technologiques, les industriels, les développeurs de projets et les investisseurs.

« La production de l’hydrogène Vert est une valeur ajoutée à la production d’électricité de source renouvelable, en particulier sa transformation en produits à plus forte densité énergétique et à fort potentiel économique, qui répondra à une demande mondiale importante en molécules vertes permettant de se rapprocher d’une neutralité carbone. Ceci représente une réelle opportunité pour notre pays et un marché potentiellement prometteur pour notre groupe industriel». déclare M. Abdelaziz EL MALLAH, Directeur Exécutif Industriel du groupe OCP.

M. Badr IKKEN Directeur Général de l’IRESEN ajoute : « L’hydrogène est un maillon clé de la transition énergétique. Il s’agit d’un vecteur d’énergie à fort potentiel qui s’inscrit à la fois dans des enjeux de croissance économique et de développement durable. Cette plateforme permettra d’accélérer le déploiement et la mise à l’échelle de cette filière industrielle dans notre pays. Green H2A sera également un allié clé pour les parties prenantes nationales concernées, afin de valoriser l’innovation et de maximiser la localisation de la valeur industrielle dans notre pays».

De sa part, M. Hicham EL HABTI Président de l’UM6P affirme « L’UM6P se félicite de la mise en place de cette infrastructure qui sera un vrai outil de création de valeur et de savoir, véritable moyen de formation et de qualification de nos ressources humaines. Ce projet est une grande opportunité pour le Maroc qui a été reconnu en 2018, parmi les 6 pays au plus fort potentiel au niveau mondial. La Production de l’hydrogène vert au Maroc favorisera notre croissance économique, contribuera à la décarbonation de notre industrie et nous permettra de cofinancer notre transition et notre sécurité énergétique».

Il est à noter que l’un des premiers projets de la plateforme Green H2A est un pilote préindustriel de production de 4 tonnes par jour d’ammoniac vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin. La plateforme, qui sera située dans le cœur du site industriel de Jorf Lasfar, du Groupe OCP, sur une superficie initiale de 5ha, sera dotée d’autres pilotes et démonstrateurs « outdoor » à venir, et sera munie d’un bâtiment abritant des laboratoires « indoor », ainsi que les bureaux des chercheurs.

A propos du Groupe OCP

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars en 2020, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d’engrais phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le Groupe OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie, notamment pour la mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

A propos de l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution pluridisciplinaire orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines. Engagée dans le développement économique et humain, l’université met la recherche, l’innovation pédagogique et l’entrepreneuriat au service du développement du Maroc et de l’Afrique, de la transformation industrielle, de la digitalisation, de la R&D, et du transfert technologique. Un positionnement qui lui permet de consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique. Multisites, et en complément à son antenne située au cœur de la ville verte de Benguerir, l’Université Mohammed VI Polytechnique dispose d’antennes sur Rabat et Laâyoune, et donne aux membres de sa communauté l’accès à diverses plateformes d’expérimentation et de laboratoires vivants dédiés à la recherche appliquée et au soutien du tissu entrepreneurial du continent.

A propos de l’IRESEN

L’Institut de Recherche en Énergie solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) a été créé en marge des « Assises de l’Énergie » en 2011 à l’initiative du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement ainsi que de plusieurs acteurs publics et privés du secteur de l’énergie afin d’accompagner la stratégie énergétique nationale à travers la recherche appliquée orientée marché ainsi que l’innovation dans le domaine des technologies vertes. IRESEN est aujourd’hui un acteur majeur accompagnant la stratégie énergétique nationale et se positionne sur toute la chaîne de valeur de l’innovation verte, à travers ses deux instruments :

– Infrastructures : Réseau de plateformes de recherche et d’innovation en technologies vertes.

– Agence de Moyens : Financement de projets de recherche appliquée et d’innovation collaboratifs.

L’Institut contribue également à l’élaboration de feuilles de route technologiques dans le secteur des énergies propres : Ressources Solaires, Mobilité Électrique, Hydrogène Vert.