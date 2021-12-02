Mohammed Hamdaoui

هذا هو الأصل لولا الغزو الثقافي… واي ثقافة. لولا ما أتى به الاستعمار بدعوى تحرير الشعوب ونشر الحضارة؛ واي حضارة…!

نحن لا نبيع الخبز والتفاح وكل ما يحتاجه الإنسان للأكل… هكذا كان الأسلاف على هذه الأرض التي ولدنا على تربتها…

قبل عقود خلت أتذكر أن عابر السبيل لا يمكن أن يمر بالقرب من بيت او خيمة دون أن يعترض سبيله داع لكأس شاي وكسرة خبز.. لم يكن الفندق ولا المطعم و لا المقهى… أماكن للاستراحة والغذاء والنوم… لا بل لم تكن موجودة حتى إلا في أماكن بلغت من العمران تقدما كبيرا في حواضر معدودة على رؤوس الأصابع… كان أول بيت أو خيمة يصادفها المسافر ملجأ آمنا؛ ومطعما سخيا؛ وفندقا مفتوحا على مصراعيه يستقبل الزوار الغرباء بمجرد طلبهم « ضيف ربي »…

لم يكن متاحا شراء ما تجود به البساتين واقتناء ما تهيئه أيادي ربات البيوت… لم يكن ذلك ممكنا مقابل دراهم فضية حتى… بل كان متاحا دون مقابل ويكفي الزائر أن يتفضل لقبول الدعوة ويتناول ما لذ وطاب…

هذه هي ثقافتنا يا عالم..!

كان الأسلاف يتباهون بعدد الولائم التي أعدت خلال أسبوع وبعدد الغرباء الذين نال حضه من إكرامهم وقبلوا الاستراحة في خيمته قبل مواصلة طريقهم إلى مقصدهم… هكذا كان الأجداد. الحمد لله هناك من يحافظ على ثقافتهم في مناطق لم تصلها حضارة الزيف وثقافة الرأسمالية البشعة… الحمد لله حافظ « محند المكي » على إرث ظننا أنه تعرض للتلف في خضم الغزو الفكري والثقافي الذي أتى على الأخضر واليابس… غزو كاد يخطف من البشر إنسانيته وتحول الإنسان إلى مشروع نهب وسلب لأخيه الإنسان…

« نحن لا نبيع الخبز! » عبارة خلدها الشاب المغربي الأمازيغي « محمد المكي » ولم يكن يعلم حين نطقها على قمة جبل انها ستجوب العالم شرقا وغربا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي



نحن لا نبيع الخبز!

عبارة تمت ترجمتها بكل لغات العالم من الأمازيغية إلى كافة الألسنة الحية في بقاع الأرض…

تحية خالصة لهذا الشاب… تمكن من دعوة المختصين إلى القيام ببحوث انتروبولوجية و اجتماعية لعلهم يدركون معانيها ويتوقف الجشع من الاتجار في قوت ومأكل الإنسان… لا بل يتاجرون في البشر و يستغلون حاجته إلى أكل وشرب للبقاء على قيد الحياة…

نحن لا نبيع الخير!

آسف سي محمد لو نزلت من على الجبل لوجدت كل شيء يباع… نعم كل شيء حتى الشرف والكرامة صار لهما ثمن في الأسفل. أدرك أنك تعاني الأمرين لكنك لا ترضى بيع كسرة خبز. فمن يستطيع النقش على الصخر والحجر لن يقبل دريهمات مقابل كسرة خبز قد تعبت في تحضيرها… أعرف وتعرف ان العالم لا يبالي بمتاعبك و المعاناة التي طاوعتها على قمم الاطلس الشامخ ولا معين لك على القر والثلج والبرد إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه خير معين.

دمت شامخا شموخ اسود الاطلس على قمم الاطلس الشاهقة….