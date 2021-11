Rencontre de concertation sur le soutien aux initiatives individuelles

12 novembre 2021

Le siège de la Wilaya de l’Oriental à Oujda a accueilli, vendredi, une réunion de concertation autour de la mise en œuvre du programme 2021-2026 dans le domaine de l’inclusion économique et du soutien aux initiatives individuelles.

Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a pour objectif d’asseoir une gouvernance et un déploiement territorialisé dans ce domaine.

Il s’agit de mobiliser les acteurs de terrain dans l’identification des opportunités et la mise en convergence des initiatives avec les besoins de la région, et surtout assurer un suivi rapproché pour mieux servir les citoyens.

Cette réunion, au même titre que celles organisées dans les autres régions, constitue une occasion appropriée pour identifier les approches et recueillir des propositions pratiques au niveau régional en vue de valoriser les acquis accumulés par la région pour satisfaire ses besoins réels.

Selon le département de tutelle, les initiatives d’emploi et le soutien à la création d’entreprises se dérouleront dans un cadre de coordination sur le plan régional et avec la participation des opérateurs et des spécialistes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Sekkouri a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des concertations en vue de valoriser les initiatives régionales et locales en matière de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

« De grands chantiers ont été identifiés dans la région de l’Oriental. Le travail sur quelques projets va être imminent », a-t-il poursuivi.

Intervenant lors de cette réunion, M. Bioui a, quant à lui, mis l’accent sur les efforts menés au niveau de la région dans le but de lutter contre le chômage et encourager l’entrepreneuriat, et ce en parfaite collaboration entre le Conseil de la région, la Wilaya, le Centre régional d’investissement de l’Oriental et les autres partenaires.

Il a aussi mis la lumière sur les efforts déployés en matière de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, en vue de préparer les cadres pour répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées, notamment en perspective de l’entrée en service du futur port Nador West Med.

De son côté M. El Jamai a présenté un exposé détaillé sur la situation de l’emploi dans la région de l’Oriental, ainsi que sur les différents programmes et chantiers de développement mis en œuvre au niveau de la région afin d’assurer son décollage économique et créer des opportunités d’emploi pour ses habitants, en particulier les jeunes.

L’Oriental figure parmi les régions les plus touchées par les phénomènes du chômage et de la précarité sur le plan national, a-t-il fait remarquer, appelant à accorder un intérêt particulier à cette région en vue de résorber le problème du chômage et tirer parti des grandes potentialités économiques, naturelles et humaines.

A noter que M. Sekkouri avait démarré une série de visites dans les régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Casablanca-Settat.

Pour rappel, et partant de la Vision Royale, le Gouvernement a prévu dans sa feuille de route des programmes structurants repris dans le cadre de la Loi de Finances 2022.

Il est, en effet, prévu d’allouer 2,25 milliards de dirhams (MMDH) au programme «AWRACH» dont l’objectif est d’atteindre 125.000 bénéficiaires potentiels au titre de 2022.

D’autre part, le programme «FORSA» vise la création et l’accompagnement des porteurs de projets et des très petites entreprises pour un budget de 1,25 MMDH pour le même exercice.

MAP