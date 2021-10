Tout le monde veut gouverner la France, mais qui est le meilleur?!

Yahya Torbi



» Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens. » Proverbe africain.

Nul ne peut nier que la France est la cinquième puissance économique, la troisième puissance nucléaire, le premier pays touristique, le premier pays à avoir instauré les principes démocratiques, au monde. C’est une nation tellement grande de par ses révolutions, son histoire et sa civilisation que tous les leaders des partis politiques aspirent à en être le président; encore faut-il choisir le mieux placé pour cette mission. Et si des hommes et des femmes se lancent avec ferveur et enthousiasme, dans des courses au Palais de l’Élysée et à Matignon toutes les fois que les Présidentielles approchent, c’est parce qu’ils ont la France dans le sang, contrairement aux dirigeants arabes qui, avides de pouvoir et motivés par l’argent sale, courent après les postes présidentiels et gouvernementaux non pas pour réaliser les rêves de leurs peuples et répondre à leurs attentes, mais pour les assujettir et les piller, en détournant illégalement l’argent public en leur faveur.

A six mois de l’élection présidentielle 2022, le débat électoral, entre les partis qui se partagent le paysage politique français, est d’ors et déjà à son paroxysme. Que ce soit sur les plateaux de TV, à la radio, sur les réseaux sociaux ou directement au sein des réunions publiques, le débat présidentiel, politique et social est axé sur l’immigration.

Ainsi, L’immigration araboafricaine, qui était dans les années 1960 et 1970 la source d’une main d’oeuvre forte, disponible, abondante et moins chère pour la reconstruction de La France, devient depuis ces deux dernières décennies un phénomène de société, mais surtout une problématique qui est au coeur du débat public et qui préoccupe toutes les classes politiques françaises.

Alors que E.Macron et son gouvernement ainsi que les partis politiques de la gauche essaient vainement de calmer les esprits des Français, et d’amadouer l’électorat étranger et leurs alliés au Maghreb et en Afrique, en défendant tant bien que mal l’immigration, n’étant, à leurs yeux, qu’un bouc émissaire, les implacables leaders d’extrême droite à savoir E. Zemmour, Robert Menard, la famille Le Pen ou encore J. Bardella et J. Messiha considèrent que l’immigration et la cause principale de la crise sécuritaire, sociale, identitaire, culturelle et civilisationnelle, et de tous les malheurs que connaissent la France et les Français.

A vrai dire, tous les candidats à la Présidentielle 2022, toutes tendances politiques confondues, méritent de gouverner la France, dès lors qu’ils mettent les intérêts du pays et de ses citoyens au centre de leur préoccupations et en-dessus de toute considération, tout en rêvant de faire de la France une puissance économique à l’image de l’Allemagne ou du Japon. Néanmoins, les mieux placés pour le poste de président de l’État français selon les sondages d’opinion, sont ceux et celles qui axent leurs programmes sur la sécurité et la priorité nationales. C’est pour cela qu’ils s’attaquent, en premier lieu, à l’immigration, dont il font leur cheval de bataille. En effet, les immigrés extraeuropeens, notamment les Arabo-musulmans et les Noirs Africains, qui constituent la majorité rejettent, à l’inverse des immigrés intraeuropeens qui assimilent aisément la France, la culture et le mode de vie français, exceptée la diaspora oujdie, dont les membres s’approprient facilement les moeurs et les manières européennes et vivent à la française ou presque, sans pour autant oublier leur origine et la culture de leurs ancêtres chaque fois qu’ils rentrent au bled.

Plus de 75% des Français approuvent et soutiennent les idées des candidats » radicaux « ; de la droite, et sont, donc, favorables à l’expulsion des immigrés. Aussi assiste – t – on, plus que jamais, à une prise de conscience collective de la dangerosité du phénomène migratoire. Ironie de la situation, il y a un grand nombre d’immigrés parmi les communautés musulmane, arabe et africaine, en France, qui sont prêts à voter pour Le Pen ou Zemmour (au cas où ce dernier se déclarerait candidat ), parce qu’ils constatent que le laxisme des gouvernements français à l’égard des immigrés, qu’ils soient clandestins ou légaux, et des demandeurs d’asile encourage les dirigeants, en Afrique et dans les pays arabes, à appauvrir et opprimer de plus en plus leurs peuples.

Souvent accusés du racisme et de xénophobie pour entacher leur réputation et popularité, Zemmour et Le Pen, alors qu’ils ont toujours fait preuve de nationalisme et de patriotisme, de sagesse et de pondération, veulent, de par leurs attitudes, sans taquiner ni provoquer personne, envoyer un message clair et fort aux gouverneurs des pays exportateurs d’immigrés, lesquels gouverneurs ne veulent pas comprendre ou font semblant de ne pas comprendre que la France ne peut pas supporter davantage leurs folies et la misère de leurs peuples.

Vu le statu que social et a en croire les sondages, et les observateurs, qui scrutent de près la situation politique en France, on prévoit que les Français, qui ont été déçus par Macron, voteront massivement pour un(e) candidat(e) d’extrême droite, et ce pour ne pas rater, une autre fois encore, leur rendez-vous avec l’histoire.

Yahya TORBI