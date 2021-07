Oujda, la ville des mille et un panneaux de sens interdits

Yahya Torbi

Circuler en voiture, dans le centre-ville d’Oujda, donne l’impression qu’on est dans un labyrinthe à cause des panneaux de sens interdits, qui jalonnent les bords des rues.

Mais, ce qui suscite la colère et l’indignation parmi les automobilistes, c’est ce » panneau-piège » qui induit en erreur les automobilistes empruntant le Boulevard Lieutenant Belhoucine. En effet, les automobilistes qui désirent se rendre au centre-ville en passant par là, tombent sur un panneau de signalisation » complice « , qui leur interdit de continuer dans le même sens, à l’exception des bus et des petits taxis, alors que ces pauvres usagers de la route se trouvent soudain, surtout s’ils sont précédés par un autobus leur entravant la visibilité du panneau en question, bloqués, puisqu’ils ne peuvent tourner ni à droite ni a gauche, ni revenir en arrière, et sont en fin de compte, contraints de payer une amende de 400dh; comme ça a été le cas pour moi.

Dans cette situation, le code de la route et la norme disent que ce fameux panneau de sens interdit, dressé sur le Bd. L. Belhoucine, devrait être associé à un panonceau indiquant que la circulation est interdite aux vehicules à l’exception du transport en commun, et un autre panneau indiquant l’obligation de tourner à droite ainsi qu’un autre panneau installé à 50 mètres en guise de préavis pour prévenir le conducteur du sens inerdit et d’une direction obligatoire à la prochaine intersection à droite; sinon, c’est une autre anomalie qui vient s’ajouter à celles des » Farracha « , des triporteurs et des charrettes des marchands ambulants, qui, avec leurs marchandises gênent voire bloquent la circulation, en semant ainsi le désordre.

En attendant que les responsables corrigent cette maladresse routière, tout en réfléchissant sérieusement à la construction des passages souterrains ou suspendus, et ce, en vue d’éviter les embouteillages et de faciliter et libérer la circulation; comme le tunnel des Almohades, qui a été inauguré dernièrement à Casablanca.

D’ici là, on conseille les conducteurs et les conductrices, surtout ceux et celles qui ne connaissent pas bien la ville d’Oujda, ainsi que les débutants dans la conduite, d’être plus prudents et vigilants en empruntant ce boulevard, pour eviter de se faire verbalisés à cause de cette bavure de la signalisation routière.

Bonne route!

