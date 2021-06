LES MAROCAINS DU MONDE SALUENT

LES HAUTES INSTRICTIONS ROYALES FACILITANT

LEUR RETOUR AU PAYS CET ETE

Des acteurs associatifs et membres de la communauté des marocains du Monde ont salué, les Hautes Instructions Royales visant à faciliter le retour des Marocains Résident à l’Etranger à la mère patrie, mettant en exergue la haute portée de ce noble geste royal sur les plans moral, financier et social.

Les Marocains de France ont été ainsi unanimes à exprimer leur reconnaissance à l’égard de cette initiative Royale, qui vient les conforter en pleine crise sanitaire et consolider les liens forts qu’ils veillent à entretenir avec leur pays d’origine.

A cet égard, le président Lhou Marghine, Coordinateur de l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux en France a souligné que l’association SENS salut l’initiative royale visant l’application des tarifs facilitant le retour des MRE pour passer les vacances avec leurs proches. C’est une décision visionnaire pour ratisser les liens avec le pays d’origine pour les enfants. Une opportunité économique aussi pour relancer l’économie de pays. Le retour des MRE doit profiter aux locataires de voiture, le secteur de tourisme… tous ces secteurs ont reconnu des difficultés suite au COVID et offrir les conditions aux MRE de rentrer peut apporter un petit espoir aux acteurs marocains. Toute la société civile issus des MRE ont exprimé leurs gratitude et satisfaction de la décision royale. Vive le roi

Pour sa part, Mme Fatima Ait Ouailal Secrétaire Générale de l’Association des Compétences Maroco-Française (ACOMAF) : « Nous témoignons une reconnaissance infinie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu L’assiste qui a toujours accompagné et soutenu la communauté marocaine à l’étranger, qui par Ses Hautes Instructions aux autorités compétentes ordonnant d’œuvrer à faciliter et accompagner le retour de la diaspora marocaine du Monde, permet à chacun de pouvoir séjourner au sein de notre pays, notre patrie.

Le lien indéfectible qui nous lie à notre pays a été mis à rude épreuve durant cette période de la Covid 19. Bien évidemment, nous avons mesuré les enjeux du confinement et des mesures sécuritaires sanitaires déployés, et nous félicitons à nouveau le Maroc, nos personnels de santé, nos compatriotes , la société civile associative, nos instances consulaires, et pour notre part Monsieur le consul général du royaume du Maroc à Pontoise Zoubeir FREJ, les ministères du royaume, Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste , pour avoir eu les moyens de leurs ambitions et avoir su faire face à ces périodes exceptionnelles de pandémie mondiale a-t-elle ajouté.

Pour Fatima Ait Ouailal, l’annonce d’une reprise des liaisons, qu’elles soient aériennes ou maritimes, au regard d’une amélioration de la situation sanitaire, nous a redonné à tous l’espoir de pouvoir revoir nos proches, nos amis, nos compatriotes, tous simplement notre Maroc bien aimé. Mais rapidement les prix exorbitants des billets d’avion et ceux de la traversée maritime sont venus ternir cet espoir, voir ont créé le désespoir. Le geste royal magnanime a réussi à dissiper tout cela.

Rappelons aussi que dans le contexte de crise sanitaire actuelle causé par le Covid-19 et qui dure depuis 1 an et demi, les personnes âgées, nos ainées immigrés (les Chibanis) ont payé la plus lourde tribu et ont souffert le plus avec d’importants impacts physiques, psychiques, sociales et économiques, cette belle initiative bienveillante aura surement un effet positif pour eux, nous l’espérons a-t-elle précisé.

Et d’ajouter : Nous félicitons l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, qui œuvrent à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, et aux opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, qui prennent les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, mais également les amis du Maroc, dans les meilleures conditions, mais bien évidemment toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur .

Et bien sûr nous sommes solidaires de nos entreprises marocaines de tous le secteur touristique qui va pouvoir accueillir les visiteurs, source importante de ressource pour le secteur et son écosystème

Selon notre interlocutrice, pour le milieu associatif, solidaire, ces dispositions vont pouvoir nous permettre de surement renouer en présentiel avec nos partenaires au Maroc, pour pouvoir continuer à coconstruire des projets à fort impacts. Mais surtout se retrouver car le monde associatif a été également mis à rude épreuve.

Il était important que le pont entre les deux rives, de nos pays d’accueil et de cœur, soit à nouveau accessible, et nous permette d’embrasser cette période estivale avec un esprit positif a-t-elle souligné.

Nos compatriotes, nos familles au Maroc ont également hâte de nous revoir comme nous. Et ce qui pourrait en surprendre plus d’un, la jeunesse également nourrit un engouement au retour aux sources, à nos racines. Oui l’attachement à notre pays mère patrie est viscérale. Nous souhaitons donc à nos compatriotes, aux amis du Maroc et nos concitoyens une belle saison estivale au Maroc ou ailleurs, et que chacun prenne soins de soi a-t-elle conclut. Et pour finir Allah, alwatan, al malik !

Quant à Mme Fatiha Benamer, Présidente de l’Association Family Espoir à Bondy en France, elle a tenu à souligner que « ce que notre souverain a fait pour les MRE, c’est génial, mais malheureusement comme d’habitude ceux qui vont en profiter de ces tarifs ; ce ne sont pas les personnes qui sont dans le besoin. Les familles en grande difficulté financière, n’ont pas accès à internet pour la réservation des billets, je parle en connaissance de cause, car a-t-elle précisé, les adhérents de l’association n’ont pas la possibilité de se connecter à internet. Beaucoup ne savent pas utiliser les outils informatiques, je pense que la RAM à mal géré cela. Il aurait fallu voir avec les consulats, les associations, pour faire des listes des personnes qui méritent d’avoir ces billets. A moins que ce soit voulu et stratégiquement calculé.

Ce que je vois a-t-elle conclu, ceux qui ont pu réserver les billets à 150€ se sont des personnes qui n’avaient pas de problème financier, par contre elles vont dépenser et c’est très bien pour l’économie du Maroc, sauf qu’il y’a d’autres personnes qui ont perdu des membres de leur famille et qui ont besoin d’aller retrouver leurs proches, c’était parti d’une bonne volonté au lieu de cela…. Merci

A rappeler enfin que dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Glorieux a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, Sa Majesté avait donné ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation du retour des marocains du monde au pays à des prix abordables.

Dans ce sens, SM Le Roi a ordonné à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix”.

Mohammed Drihem