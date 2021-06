Nouvelle marque de sollicitude du Roi Mohammed VI du Maroc à l’égard des Marocains Résidant à l’Etranger.

Il n’en fallait pas plus pour mettre du baume dans le cœur des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) que celle de la décision du Souverain marocain annoncée, le 13 juin 2021, par un communiqué du Cabinet Royal.

Dans ce communiqué, le Roi du Maroc a ordonné à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Dans ce contexte, le Roi du Maroc a donné Ses fermes Instructions à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, afin qu'un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à la disposition des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, à bord des navires opérant la traversée, en vue de leur assurer les meilleures conditions de traversée et de débarquement.

De même, le Souverain marocain a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

Par ailleurs, le Roi du Maroc a bien voulu donner ses Très Hautes Instructions afin que les Ambassades et les Consulats Généraux du Royaume du Maroc à l’étranger se mobilisent dans cette opération.

Ainsi, les représentations diplomatiques et consulaires sont-elles appelées à faciliter toutes les démarches consulaires et administratives requises par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le Maroc, et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes.

Ce nouveau geste Royal est venu, comme un baume, remonter le moral, requinquer l’espoir et raviver rêves et espérances pour les MRE qui ont hâte de revenir dans leur pays y passer des vacances et révèle une nouvelle fois la fibre bienveillante du Souverain marocain toujours à l’écoute de Son Peuple. Ce geste restera gravé dans la mémoire de millions de Marocains de la diaspora qui rêvaient de ce moment tant attendu.

Ce geste magnanime revêt pour les Marocains établis à l’étranger une importance toute particulière, d’autant qu’il intervient à deux jours de la reprise des voyages vers le Maroc.

La nouvelle a été unanimement saluée comme une bouffée d’oxygène par des compatriotes privés de sceller les retrouvailles avec les leurs, depuis le déclenchement de la pandémie de la COVID-19.

L’initiative du Roi Mohammed VI concernant la facilitation du retour des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) constitue une décision clairvoyante par son timing et un signal fort d’une relation renouvelée entre cette communauté et la Mère-Patrie.

En plus de son effet sur le resserrement des liens entre la diaspora et le pays d’origine, cette initiative est à même de contribuer au renforcement de la reprise économique et à une sortie de la crise engendrée par la pandémie de la COVID-19, en fonction de règles claires et à la lumière du respect des mesures préventives.

Cette initiative démontre, enfin, que le Souverain marocain est à l’écoute des doléances des citoyennes et des citoyens (le Souverain a appelé les transporteurs à pratiquer des prix raisonnables), comme elle illustre la grande réactivité avec laquelle ces doléances sont traitées

Farid Mnebhi.