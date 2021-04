Madaëf Eco6 : Une opportunité d’investissement pour les Marocains du Monde.

Med el abbani Presse

Madaëf Eco6 : Une opportunité d’inversement pour les Marocains du Monde.

Prés de 130 candidats ont déposé leurs projets d’investissement pour Saidia lors de la troisième édition Madaëf Eco6 dont 32 ont été sélectionné pour la finale.

Une finale régit par une commission composée d’experts : Le Président de la Société de Développement de Saidia, le Directeur Général des Marocaines Jeux et Sports, La Délégation du Tourisme de l’Oriental, Le Directeur du Centre d’Investissement de la Région de l’oriental, CRT, SMIT ainsi que les représentants de Madaëf , SDS et CIRO.

Pour rappel, Madaëf Eco6 est une initiative lancée chaque année par La Société de Développement de Saidia en collaboration avec le CIR et autres organismes ciblant à promouvoir le secteur touristique à Saidia en particulier et la région de l’oriental, et ceci en offrant aux marocains l’occasion de proposer des projets de développement amis de l’environnement dans divers secteurs.

Selon le président de la commission Madaef, la sélection des lauréats était une mission assez lourde vu la qualité des projets et la motivation des jeunes, et en réalité, tous les participants étaient gagnants vu la partinence des projets proposés.

Mr Machrafi a ajouté que La participation au développement du pays est un but commun, mais les moyens pour l’atteindre sont divers et l’initiative Madaëf est un moyen parmi plusieurs.

En s’appuyant sur la pertinence des projets proposés, leur capacité de répondre aux besoins de la plate forme ciblée et ses activités touristiques, 15 lauréats ont été retenus dans cette édition, dont 14 originaires de la région de l’oriental à l’issue de la délibération.

En lien avec les univers de la station, les projets lauréats ont concerné des activités diversifiées et créatrices de valeur. Les projets retenus concernent les domaines de l’événementiel, de l’animation sportive et de la découverte de l’arrière-pays (4 projets) ; les activités nautiques (3 projets) ; l’artisanat et les produits du terroir (4 projets) ; la restauration (2 projets) et l’Eco-mobilité (2 projets). Les projets lauréats de l’édition Saïdia Resorts du programme Madaëf Eco6 sont :

– RAND’ORIENTAL RAMO : organisation de randonnées thématiques dans l’arrière-pays de Saïdia Resorts.

– SAÏDIA BEACH TENNIS MORROCO : développement de la pratique du Beach Tennis dans la Station, à travers des tournois et des journées thématiques.

– SAÏDIA POWER OF LEISURE : création de nouveaux pôles de loisirs : événementiel et restauration.

– ARTEXPO : espace d’expositions artistiques mettant en avant des artistes, peintres et photographes.

– BAR A BIO : développement d’une épicerie fine mettant en avant les produits du terroir de la Région.

– COOPERATIVE MOUGHL : coopérative faisant la promotion des produits du terroir de la Région.

– COOPERATIVE ANAMIL DAHABIA LI JAWHARA ZARKAE & COOPBLOUZA : coopératives faisant la promotion de l’artisanat et du patrimoine culturel de la Région.

– L’ORANGE BLEUE : projet d’Eco-mobilité, incluant des rosalies, vélos, motorettes et voitures électriques.

– GREENWEELZ : projet d’Eco-mobilité à travers la location de « City coco ». – HORIZONS SAÏDIA: unités d’hébergement écologiques et novatrices dans la Station.

– SAILING MOROCCO : développement des activités de voile dans la Marina de Saïdia.

– PLONGEE MARINA SAÏDIA : création d’une école de plongée, paddle et kayak dans la Marina de Saïdia.

– BEACH BOX SAÏDIA : projet aménagement de points de vente sous forme de containers innovants sur la corniche de Saïdia Resorts.

– FRESH MED 66 ECORESTO : projet de restauration proposant un concept healthy à base de produits du terroir.

Le fondateur du concept Fresh Med 66 est l’un des gagnants témoigne : « L’organisation a été caractérisée par un professionnalisme que je salue grandement. Les organisateurs de Madaëf Eco6 nous ont encadré dans chaque étape de notre candidature, ils nous ont soulagé lors de chaque contact et ils nous ont rassuré lors de la présentation de nos projets, je tiens à souligner que le climat de la fraternité et de la solidarité était fort présent, et les émotions étaient palpables car comme nous tous, les membres de la commission Madaëf sont motivés et ciblent à honorer le Maroc, et c’est pour cette noble raison qu’ils veillent pour que les lauréats de chaque édition soient des élites. Depuis son indépendance, le Maroc a décidé de réussir, quoi qu’il arrive, le peuple Marocain est grand grâce au soutien continu d’un grand Roi et aujourd’hui notre but est plus grand, celui d’être au service de son Pays et déclarer avec vive voix que le rêve marocain existe vraiment. La porte est ouverte pour tout le monde, et j’encourage chaque marocain résidant à l’étrange de s’investir au Maroc et de fausser toute mauvaise rumeur à l’égard de notre pays ».

Oujda . ESM