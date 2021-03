Problème sur le diviseur électoral à discuter et à résoudre

Prochaines élections communales de 2021

Problème évoqué par Rezzouki El Miloud , ex-prof de Math.

Problème :

Le nombre des inscrits aux élections de 2021 est 250000 (le cas de la commune d’Oujda)

Le nombre de sièges est 65 membres du conseil de la commune ( 57 hommes +8 femmes).

On suppose que le nombre des votantes et votants est 59820 (nombre de votes corrects)

D’après la nouvelle loi sur le diviseur électoral qui est le quotient du nombre des inscrits aux élections par le nombre des membres du conseil de la commune.

Dans cet exemple c’est 250000/65 = 3846,15 .Alors le diviseur électorale est 3846

Supposons que 10 listes candidates sont éligibles (10 partis politiques) et que toutes les listes des candidats (es) ont obtenu chacune entre 5000 et 6500 voix (effectivement la somme est égale à 59820)

D’après le diviseur électoral : tous les partis ont un siège car 5000/3846 et 6500/3846 est compris strictement entre 1 et 2 donc au maximum chaque parti a au plus 2 sièges sans compter les sièges réservés aux femmes. Donc au maximum on aura 10×2= 20 sièges + 8 sièges des femmes soit 28 sièges sur les 65 sont attribués aux 10 listes des partis candidats au conseil de la commune.

Et alors que faire pour les 37 autres sièges ?

Exemple : comparaison des résultats obtenus aux élections de 2015 dans la commune d’Oujda avec des mêmes nombres de voix seront obtenus éventuellement par les mêmes partis aux prochaines élections de 2021 :

31 sièges seront attribués en 2021

Et alors que faire pour les 34 autres sièges ?

Rezzouki el miloud , Email : rezzouki.elmiloud@gmail.com , Tél : 0667332313