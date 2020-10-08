ارتفاع مخيف في عدد الاصابات بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ بتسجيل 2929 إصابة جديدة و2133 حالة شفاء و 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 08 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 2929 إصابة جديدة و2133 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2133 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنص

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 142 ألف و953 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 120 ألف و275 حالة، بنسبة تعاف تناهز 84،1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1،74 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1522 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (366)، ومراكش-آسفي (219)، وسوس-ماسة (207)، ودرعة تافيلالت (131).

كما تم تسجيل 122 حالة إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و118 بجهة بني ملال-خنيفرة، و114 بجهة الشرق، و76 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 22 حالة إصابة بجهة كلميم واد نون، و17 بجهة الداخلة وادي الذهب، و15 بجهة العيون الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وثمان حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وخمس حالات بجهة الشرق، وأربع حالات بكل من جهات مراكش-آسفي ودرعة تافيلالت وبني ملال-خنيفرة، وحالتين بكل من جهتي فاس-مكناس وكلميم واد-نون، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 393،7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 8،1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 22 ألف و197 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و660 ألف و538 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 20 ألفا و192 حالة، أي بمعدل 55،6 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 440 حالة،37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 08/10/2020)