قصة ـ الخابية ـ …تستحق القراءة !

محمد شحلال

يُقال والعهدة على الراوي، أن ملكاً كان يتفقّد أنحاء مملكته فمر على قرية ووجد أهلها يشربون من الساقية مباشرة .

فقال للحاشية : اشتروا لهم خابية ليشربوا منها . و مضى ليكمل باقي جولته.

رئيس الوزراء أمر في الحال بشراء خابية ووضعِها على حافة الساقية ليشرب منها الناس .

وبعدما حضرت الخابية صاح موظف وقال : هذه الخابية أصبحت من الأموال العامة و عُهدة حكومية ، لذلك لابد من شرطي يقوم بحراستها ، وكذلك لابد من سقاء ليملأها كل يوم .

وبالطبع ليس معقولا أن يكون شرطي واحد أو سقاء واحد يشتغل طوال الأسبوع . فتم تعيين ستة من الشرطة وستة سقائين للعمل بنظام التناوب لحراسة وملء الخابية.

ثم نهض موظف آخر و قال : هذه الخابية تحتاج حمالة وغطاء وكوزا . فلابد من تعيين حِرفيين لصناعة الحمالة والغطاء والكوز .

و هنا بادر موظف خبير متعمق فقال : طيب و من الذي سيقوم بعمل كشوف رواتب هؤلاء الناس كلهم ؟. لابد إذن من إنشاء إدارة حسابية وتعيين محاسبين بها ليصرف للعمال مرتباتهم .

ثم جاء بعده من يقول : طيب ومن يضمن أن يعمل هؤلاء كلهم بانتظام ؟. لا بد من وجود من يتابعهم ويشرف على الشرطة والسقائين والحرفيين . فتمّ إنشاء إدارة لشؤون العاملين و ضبط حضور وانصراف الموظفين والعاملين .

ثم أضاف موظف كبير آخر : طيب لو حصلت أية تجاوزات أو منازعات بين العمال من يفصل فيها ؟ . لذلك أرى أنه لابد من إنشاء إدارة شؤون قانونية للتحقيق مع المخالفين والفصل بين المتنازعين.

وبعدما تم إنشاء كل هذه الإدارات ، جاء موظف مُوقر فقال : و من يرأس كل هؤلاء الموظفين؟ الأمر يتطلب تعيين موظف كبير ليدير العمل.

وبعد مرور سنة ، كان الملك يمر كالعادة متفقدا أرجاء مملكته ، فوجد مبنى فخما شاهقا مضاء بأنوار كثيرة وتعلوه لوحة كبيرة مكتوب عليها : « الإدارة العامة لشؤون الخابية » ووجد في المبنى غرفا وقاعات اجتماعات ومكاتب كثيرة . كما وجد رجلا مهيبا أشيب الشعر يجلس على مكتب كبير وأمامه لافته تقول : « مدير عام شؤون الخابية » . فتساءل الملك مندهشا عن سر هذا المبنى و هذه الإدارة الغريبة التي لم يسمع بها من قبل . فأجابته الحاشية الملكية : إن كل هذا لرعاية و العناية بشؤون الخابية التي أمرت بها للناس في العام الماضي يا مولاي.

المفاجأة أن الملك لما بحث عن الخابية بنفسه وجدها مكسورة و بجانبها شرطي و سقّاء نائمان و بجانبهما لوحة مكتوب عليها : » تبرعوا لإصلاح الخابية – مع تحيات الادارة العامة لشؤون الخابية – » !!