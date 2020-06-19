تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص -جهة الشّرق : بيان رقم 1

بيان رقم 1

إيمانا منّا في تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق، بأنّ التوتّر القائم بيننا وبين رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق لا يمكن أن يحلّ إلّا من خلال الحوار البنّاء والمسؤول، فقد تمّ عقد اجتماع بين الطّرفين بمؤسّسة الرّميساء يوم 17 يونيو 2020 على السّاعة الخامسة والنّصف مساءا، واستمرّ إلى غاية التّاسعة والنّصف وبحضور:

عن رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق:

1- السّيّد: مصطفى خثيري رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب جهة الشّرق

2- السّيّد: محمد بيبودة رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب وجدة

3- السّيّد: توفيق مغني عضو المكتب التنفيذي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب.

وعن تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق:

1- عبد الرحمان السحمودي.

2- محمد قدوري.

3- محمد بلعيش

ثمّن الطّرفان خطوة انعقاد هذا الاجتماع الرّسمي بين الجانبين، قصد تقريب وجهات النّظر، وكذا البحث عن الحلول التوافقيّة الّتي تحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أعرب الجانبان على بذل المجهود الكافي لتدليل كلّ الصّعاب وجعل جهة الشّرق نموذجا يحتذى به لمعالجة وطيّ هذا الملف بشكل نهائي تنتصر فيه المصلحة الوطنيّة العامة.

وبعد أن بسط كلّ طرف وجهة نظره، في جوّ طبعته المسؤوليّة، وساده الاحترام المتبادل بين المتحاورين، جاءت الخلاصات كما يلي:

1- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بأيّ حق من حقوق التلاميذ في التمدرس أو الحصول على الوثائق اللّازمة.

2- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بحقوق الأطر التّربويّة، والوفاء بالتزاماتها الماديّة كاملة غير منقوصة.

3- تعبير رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق عن رغبتها في القيّام بدور الوساطة بين الآباء والأمّهات وأوليّاء التّلاميذ من جهة والمؤسّسات الخاصّة من جهة أخرى.

4- ترفض رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق تعميم نسبة دفع 50٪ من الأجرة على الجميع، وتكتفي فقط بالحالات المتضرّرة من الجائحة اقتصاديّا، سواء في القطاع الحرّ، أو القطاع العام.

5- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق المقاربة الاقتصاديّة النّاجمة عن الجائحة، وتعتبر أن الجميع متضرّرون من خدمة « التعليم عن بعد »، والّتي يعلم الجميع تكلفتها الماديّة والنّفسّية على الأسر والتلاميذ بشكل خاص. وتؤكد على شعار « الأجر مقابل الخدمة ».

6- تطلب تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق من رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق أن تعلن بشكل علني عن مؤسّسات التعليم الخاص الّتي تضرّرت ولم تتمكّن من تغطيّة مصاريفها بأرقام وتقارير مفصّلة تقدّم لمديريّة الضّرائب والوزارة الوصيّة، لتستفيد من تخفيض ضريبي، بعيدا عن الضّغط الاجتماعي والاقتصادي والنّفسي عن آباء وأمّهات وأوليّاء التّلاميذ.

7- تجدّد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق مطالبتها للأكاديميّة بالتّدخّل العاجل والفوري، لتقييم عمليّة التّعليم عن بعد شكلا ومضمونا.

8- حفاظا على حقوق الأطر التّربويّة نلتمس من الوكالة الوطنيّة لإنعاش التّشغيل والكفاءات بإرسال لجان تقصّي الحقائق للتّأكّد من مدى احترام المؤسّسات الخاصّة لحقوق هذه الفئة من تصريح في صندوق الضّمان الاجتماعي، والتّوصّل بكافّة مستحقّاتها.

9- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المسؤولين من السّلطة الولائيّة وكافّة الهيئات المنتخبة في جهة الشّرق بالقيّام بدورهم التّاريخي والأخلاقي للتّصدّي لاختلالات كثير من المؤسّسات التّعليميّة الخاصة.

10- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المتضرّرين من الخدمة الّتي قدّمتها المدارس الخاصّة خلال الجائحة للالتحاق بالتّنسيقيّة، والتّكاتف من أجل أن نصبح قوّة اقتراحيّة للمؤسّسات التعليميّة الخاصة، وسدا منيعا في وجه كلّ ما يعيق حصول فلذات أكبادنا على التّعليم الرّاقي الّذي نطمح له جميعا.

11- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق الغيورين على المدرسة الوطنيّة والتعليم في هذا البلد بالالتحاق غدا الجمعة 19 يونيو 2020 على الساعة 11:00 صباحا بالوقفة الاحتجاجية قرب الأكاديميّة الجهويّة للتربيّة والتّكوين جهة الشّرق، من أجل التّصدّي للتّجاهل الغير مفهوم الّذي قوبلت به مطالبنا لمدير الأكاديميّة، مع احترام إجراءات الطّوارئ الصّحّيّة.

12- تؤكد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق على استمرارها في النضال السّلمي إلى حين تحقيق كلّ المطالب.

13- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق أيّ تسييس لهذه الخطوة النّضاليّة، وتلزم الجميع بأن يبقوا في الاطار التّربوي الصّرف.

تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق

وجدة في 17 يونيو 2020