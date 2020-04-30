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الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة : تدابير وقائية في فترة الحجر الصحي و التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات

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الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة
RADEEO
تدابير وقائية في فترة الحجر الصحي
التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات
خلال فترة الطواريء الصحية ، تؤكد الوكالة لزبنائها السهر على ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب واستمرار خدمات التطهير السائل ، وكذلك تعزيز فرق المداومة للتدخل بشكل مستمر في اطار اشغال صيانة الشبكات طيلة هذه الفترة
تواصل فوري مع الوكالة بدون تنقل وبكل أمان
ـ لطلبات الربط والاشتراك
ـ لطلب معلومات أو تقديم شكاية
ـ لطلب تدخل أو اشغال الصيانة
ـ للاتصال بمصالح الوكالة والتصريح بمؤشر الاستهلاك
وذلك بالاتصال على الارقام التالية : 0536501406 / 0536504271 / 0536746187 الرقم الاقتصادي : 0801000304
او على العنوان الالكتروني :
radeeo@radeeo.ma
ـ للاطلاع وأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء
ـ على الموقع الالكتروني للوكالة :
www.radeeo.ma
ـ على الموقع الالكتروني فاتورتي :
www.fatourati.ma
ـ عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك
ـ بشبابيك الاستخلاص القريبة منكم ( وكالات تسهيلات وضمان كاش ) أكثر من 100 شباك موزعة على جميع الاحياء
فوترة الاستهلاك ستكون اما اعتمادا على البيانات التي يرسلها الزبناء عن طريق قراءتهم الذاتية للعداد ، أو تقدير جحم الاستهلاك وفق المساطر المعمول بها على ان يتم تسوية قيمة الاستهلاك عبر القراءة الفعلية للعداد بانتهاء فترة الحجر الصحي

 
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