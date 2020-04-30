الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة : تدابير وقائية في فترة الحجر الصحي و التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة RADEEO تدابير وقائية في فترة الحجر الصحي التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات خلال فترة الطواريء الصحية ، تؤكد الوكالة لزبنائها السهر على ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب واستمرار خدمات التطهير السائل ، وكذلك تعزيز فرق المداومة للتدخل بشكل مستمر في اطار اشغال صيانة الشبكات طيلة هذه الفترة تواصل فوري مع الوكالة بدون تنقل وبكل أمان ـ لطلبات الربط والاشتراك ـ لطلب معلومات أو تقديم شكاية ـ لطلب تدخل أو اشغال الصيانة ـ للاتصال بمصالح الوكالة والتصريح بمؤشر الاستهلاك وذلك بالاتصال على الارقام التالية : 0536501406 / 0536504271 / 0536746187 الرقم الاقتصادي : 0801000304 او على العنوان الالكتروني : radeeo@radeeo.ma ـ للاطلاع وأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء ـ على الموقع الالكتروني للوكالة : www.radeeo.ma ـ على الموقع الالكتروني فاتورتي : www.fatourati.ma ـ عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك ـ بشبابيك الاستخلاص القريبة منكم ( وكالات تسهيلات وضمان كاش ) أكثر من 100 شباك موزعة على جميع الاحياء – فوترة الاستهلاك ستكون اما اعتمادا على البيانات التي يرسلها الزبناء عن طريق قراءتهم الذاتية للعداد ، أو تقدير جحم الاستهلاك وفق المساطر المعمول بها على ان يتم تسوية قيمة الاستهلاك عبر القراءة الفعلية للعداد بانتهاء فترة الحجر الصحي
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