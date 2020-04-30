الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة : تدابير وقائية في فترة الحجر الصحي و التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات

RADEEO

التزام دائم لضمان استمرارية وجودة الخدمات

ـ لطلبات الربط والاشتراك

ـ لطلب معلومات أو تقديم شكاية

ـ لطلب تدخل أو اشغال الصيانة

ـ للاتصال بمصالح الوكالة والتصريح بمؤشر الاستهلاك

radeeo@radeeo.ma

ـ للاطلاع وأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء

www.radeeo.ma

www.fatourati.ma

ـ عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك

فوترة الاستهلاك ستكون اما اعتمادا على البيانات التي يرسلها الزبناء عن طريق قراءتهم الذاتية للعداد ، أو تقدير جحم الاستهلاك وفق المساطر المعمول بها على ان يتم تسوية قيمة الاستهلاك عبر القراءة الفعلية للعداد بانتهاء فترة الحجر الصحي