ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا يقفز الى 97 حالة مؤكدة ما بين السادسة مساء والى غاية الواحدة من زوال يومه السبت 4 ابريل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الواحدة زوالا من يومه السبت 4 ابريل 2020 ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 858 حالة بعدما كان العدد المسجل مساء يوم الجمعة 3 ابريل على الساعة السادسة هو 761 حالة .

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب « www.covidmaroc.ma »، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3212 حالة ، وبلغ عدد المتعافين كليا من الفيروس 62 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :241حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 121 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 162 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :139 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 58 حالة

ـ جهة سوس ماسة :19 حالات

ـ الجهة الشرقية :51 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 26حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 36 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :