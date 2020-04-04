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ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا يقفز الى 97 حالة مؤكدة ما بين السادسة مساء والى غاية الواحدة من زوال يومه السبت 4 ابريل

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الواحدة زوالا من يومه السبت 4 ابريل 2020 ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 858 حالة بعدما كان العدد المسجل مساء يوم الجمعة 3 ابريل على الساعة السادسة هو 761 حالة .

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب « www.covidmaroc.ma »، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3212 حالة ، وبلغ عدد المتعافين كليا من الفيروس 62 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :241حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 121 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 162 حالة
ـ جهة مراكش اسفي :139 حالة ـ
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 58 حالة
ـ جهة سوس ماسة :19 حالات
ـ الجهة الشرقية :51 حالة
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 26حالات
ـ جهة درعة تافيلالت : 36 حالات
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :

 
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