المحكمة الابتدائية بوجدة ـ رئاسة المحكمة . بلاغ
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الابتدائية بوجدة
رئاسة المحكمة
بـــــــلاغ
17 مارس 2020
لقد تقرر تعليق جل الجلسات بالمحكمة الابتدائية بوجدة ـ قصر العدالة وقسم قضاء الأسرة ، والمراكز القضائية التابعة لها ـ حتى اشعار آخر في اطار التدابير الوقائية الرامية الى الحد من تفشي وانتشار وباء ـ كورونا ـ كوفيد 19 ـ
ومن أجل تلقي طلباتكم او تساؤلاتكم والاطلاع على مآل شكاياتكم لدى النيابة العامة او مآل قضاياكم وملفاتكم نضع رهن اشارتكم الروابط التالية للاتصال
ـ هاتف وفاكس الرئاسة :
ـ الهاتف : 0536683452
ـ الفاكس : 053668684191
ـ هاتف وفاكس النيابة العامة
ـ الهاتف : 0536683662 ـ 0668994172
الفاكس : 0536683153
البريد الالكتروني : الرئاسة :
tpioujda2020@gmail.com
ـ البريد الالكتروني النيابة العامة :
-tpioujdaparquet@gmail.com
ـ موقع تتبع مآل الملفات عن بعد :
www.mahakim.ma
ـ رابط السجل العدلي :
https://casierjudiciaire.justice.gov.ma
للاتصال بالمحكمة : 0536683452
www.mahakim.ma
Aucun commentaire