المحكمة الابتدائية بوجدة ـ رئاسة المحكمة . بلاغ

المملكة المغربية

السلطة القضائية

المحكمة الابتدائية بوجدة

رئاسة المحكمة

بـــــــلاغ

17 مارس 2020

لقد تقرر تعليق جل الجلسات بالمحكمة الابتدائية بوجدة ـ قصر العدالة وقسم قضاء الأسرة ، والمراكز القضائية التابعة لها ـ حتى اشعار آخر في اطار التدابير الوقائية الرامية الى الحد من تفشي وانتشار وباء ـ كورونا ـ كوفيد 19 ـ

ومن أجل تلقي طلباتكم او تساؤلاتكم والاطلاع على مآل شكاياتكم لدى النيابة العامة او مآل قضاياكم وملفاتكم نضع رهن اشارتكم الروابط التالية للاتصال

ـ هاتف وفاكس الرئاسة :

ـ الهاتف : 0536683452

ـ الفاكس : 053668684191

ـ هاتف وفاكس النيابة العامة

ـ الهاتف : 0536683662 ـ 0668994172

الفاكس : 0536683153

البريد الالكتروني : الرئاسة :

tpioujda2020@gmail.com

ـ البريد الالكتروني النيابة العامة :

-tpioujdaparquet@gmail.com

ـ موقع تتبع مآل الملفات عن بعد :

www.mahakim.ma

ـ رابط السجل العدلي :

https://casierjudiciaire.justice.gov.ma

للاتصال بالمحكمة : 0536683452

www.mahakim.ma