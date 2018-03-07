عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق : ابعث برسائل الود والتقدير الى كل افراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج VIDEO

خلال الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة حول موضوع » الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة » بقاعد الندوات بكلية الطب بوجدة يوم الثلاثاء 06 مارس 2018 ، تناول عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق كلمة بالمناسبة ….تحدث خلالها عن الاهتمامات الكبرى التي يوليها مجلس الجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج ، وتوفير مختلف التسهيلات للاستثمار بهذه المنطقة التي هي اليوم في امس الحاجة الى مشاريع اقتصادية يمكنها ان توفر كما كبيرا من مناصب الشغل للشباب العاطل …

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قدوري الحسين / تصوير : محمد أفندي

بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي يبرز اهتمام مجلس جهة الشرق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج

شارك السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري، في الندوة الدولية حول « الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة »، المنظمة بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة محمد الأول بوجدة.

وفي هذا الاطار، قال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أنه « تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي يولي عناية خاصة لرعاياه الأوفياء المقيمين بالخارج، واستنادا على أهداف الاستراتيجيات والمخططات الوطنية، وتفعيلا لمستجدات الجهوية المتقدمة، فإن مجلس جهة الشرق عبر اكثر من مرة وفي محطات متعددة ومن منابر مختلفة عن ارادته الاكيدة في العمل في إطار تشاركي بمعية مغاربة العالم وكذا مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ».

وأكد السيد رئيس الجهة على اهمية الارتقاء والرفع من قيمة وفعالية اﻹتصال والتواصل مع جميع الفاعلين لمد جسور الثقة والفعالية لبناء رؤية تنموية شاملة مبنية على تضافر جهود جميع الشركاء لإنجاح البرامج التنموية على جميع المستويات الترابية.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن « اهتمام مجلس جهة الشرق بأوضاع الجالية المغربية نابع من وعينا التام بضرورة جعل تطلعات وانتظارات مغاربة العالم في صلب انشغالاتنا كمجلس بالنظر للقيمة المضافة التي تشكلها هذه الفئة سواء من الناحية الاستثمارية والنسبة الهامة لحجم تحويلاتهم المالية نحو وطنهم الأصلي وكذا تسويقهم لمؤهلات وإمكانيات بلدنا وجهاته بغية المساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها مناطق المغرب، أو من ناحية مساهمتهم الفعالة في ترويج الصورة الحضارية لبلدنا العزيز وإصرارهم على المحافظة على الهوية وتشبثهم بثوابت الأمة المغربية ».

واكد السيد عبد النبي بعوي، على سعي مجلس جهة الشرق منذ انطلاق ولايته هاته الى بناء رؤية تنموية جهوية متكاملة تهدف الى تشجيع انخراط مغاربة العالم في المشاريع والمخططات التنموية، على اعتبار ما يتوفرون عليه من طاقات كفيلة بالدفع بعجلة التقدم جهويا ووطنيا، مبرزا أن « ما يترجم ارادة مجلس جهة الشرق في تعاطيه مع قضايا مغاربة العالم هو ادراجه لهذا المحور الاستراتيجي ضمن المحاور الاساسية لبرنامج تنمية جهة الشرق والذي تمت المصادقة عليه ».

ويحرص مجلس جهة الشرق على تفعيل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار والتي ساهمت في دعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية، وكذا تقوية آليات التعاون، بما يتلاءم وخصوصيات الجهة من خلال، احداث منصة للتواصل الرقمي خاصة بمغاربة العالم لتفعيل التواصل مع مختلف المؤسسات؛ وخلق فضاء جهوي تشاوري لدراسة قضايا الهجرة خاصة تلك المتعلقة بمغاربة العالم؛ تفعيل استثمارات مغاربة العالم بجهة الشرق من خلال إحداث آليات جديدة لدعم وتمويل استثمارات الجالية المغربية؛ وضع تصور جديد لتفعيل عمل الجمعيات من خلال آليات عمليات التشبيك؛ اعداد بنك معلومات خاص بمغاربة العالم خاصة المنحدرين من جهة الشرق بهدف التوظيف الامثل للكفاءات والطاقات التي يزخر بها افراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج .