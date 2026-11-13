ÉCLIPSE TOTALE DU 2 AOÛT 2027 : TANGER PREMIÈRE CAPITALE MONDIALE DE L’ASTRONOMIE – UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE POUR L’ASTROTOURISME DU MAROC

Mohammd Drihem

Le 2 août 2027, le Maroc va entrer dans l’Histoire. À 8h44 précises, Tanger sera la première grande ville au monde à être plongée dans l’obscurité totale lors d’une éclipse solaire d’une durée exceptionnelle de 4 minutes et 50 secondes. Une durée qui en fait l’une des plus longues et des plus spectaculaires du XXIe siècle.

Un phénomène astronomique majeur

Située en plein cœur de la bande de totalité, la région Tanger-Tétouan offrira des conditions d’observation optimales. Les données astronomiques sont formelles : La Durée totale de l’éclipse est de 2h19 (de 7h40 à 10h00 heure locale), Une Phase totale de 4mn50s, de 8h44 à 8h49, Grandeur : 1,07328

Pour mesurer l’ampleur de l’événement, il faut le comparer : l’éclipse totale du 12 août 2026 en Espagne, qui a déjà mobilisé plusieurs millions de personnes avec seulement 1 minute 45 secondes de totalité, apparaîtra comme un simple avant-goût. L’éclipse marocaine de 2027, trois fois plus longue, s’annonce comme l’événement astronomique de la décennie, avec une couverture médiatique internationale garantie et l’afflux attendu de dizaines de milliers de scientifiques, journalistes et astro-touristes du monde entier.

Bien plus qu’un spectacle : un levier de rayonnement national

Pour les organisateurs, cet événement céleste ne doit pas être seulement contemplé, il doit être transformé en une formidable opportunité de développement. Cette éclipse est une occasion unique de Promouvoir la culture scientifique auprès du grand public, de Sensibiliser les jeunes et susciter des vocations scientifiques, de Développer les échanges internationaux entre chercheurs et de Valoriser durablement l’image de Tanger et du Royaume du Maroc sur la scène scientifique et touristique internationale

Pendant cette journée, Tanger a vocation à devenir la capitale mondiale de l’astronomie, en associant science, éducation, culture et tourisme.

Un programme ambitieux sur 9 mois

Le comité d’organisation, porté par la Fondation Sigma et coordonné par l’astrophysicien Saïd Rachafi et le médiateur scientifique Vincent Hoyer, a conçu un dispositif progressif précise-t-on ajoutant que dès maintenant et jusqu’en mai 2027 commence ma phase de sensibilisation avec des conférences et exposés sur les éclipses qui seront déployés dans les établissements scolaires, les associations, les Instituts français et les universités. Point d’orgue en mai : le Festival des Sciences organisé par la Fondation Sigma à Tanger (10 au 12 mai), entièrement consacré à l’astronomie.

La semaine décisive : L’École de Physique Solaire (28 juillet – 1er août 2027)

Une formation intensive de 5 jours à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger, destinée aux étudiants de Master, doctorants et enseignants-chercheurs en physique. Elle sera assurée par une élite d’astrophysiciens français spécialistes du Soleil (Observatoire de Paris, IRAP Toulouse). En parallèle, des conférences grand public seront organisées à Tanger et Tétouan.

Le Jour J : Une Fan Zone pour 5 000 personnes en toute sécurité

C’est le cœur du dispositif. Pour garantir une observation optimale et sécurisée, un vaste espace pouvant accueillir 5 000 personnes sera aménagé sur l’esplanade du boulevard Mohammed V à Tanger. Le choix du site n’est pas anodin : après étude, le site d’Achakar a été écarté en raison du risque élevé de brumes matinales estivales. Le site retenu répond à trois critères impératifs : une vue dégagée sur le soleil sans obstacle bâti, un accès facile et sécurisable, et une absence de brume.

Le dispositif prévoit l’Accueil et information du public, la Distribution de lunettes de protection certifiées ISO, un Parcours pédagogique sur le Soleil et les éclipse des Panneaux d’exposition et supports audiovisuels, des Observations au télescope avec instruments sécurisés animés par des astronomes de l’Observatoire d’Oukaïmeden, une Retransmission sur écran géant, commentaires scientifiques en direct et compte à rebours jusqu’à la totalité.

Une attention particulière sera portée à la jeunesse : dès le 31 juillet, la Fan Zone accueillera des groupes de centres de vacances pour des animations pédagogiques : règles de sécurité, atelier de fabrication de sténopés et remise de lunettes.

Après l’éclipse : Tanger reliée à Djerba et au monde (3-7 août 2027)

L’aventure ne s’arrête pas à la fin de la totalité. Les étudiants de l’École de Physique Solaire rejoindront depuis la Faculté des Sciences de Tanger le colloque international organisé à Djerba (Tunisie). Des liaisons en duplex en direct permettront des échanges permanents entre Tanger, Djerba et l’Université Mohammed V de Rabat.

Une organisation scientifique de haut vol

L’événement est soutenu par un comité d’exception :Comité de pilotage présidé par Sylvie Vauclair, astrophysicienne de renommée internationale, avec Karl-Ludwig Klein (Observatoire de Paris), et les Pr. Zouhair Benkhaldoun et Abdelmajid Benhida, directeurs de l’Observatoire d’Oukaïmeden, Comité scientifique réunissant l’Observatoire d’Oukaïmeden (Cadi Ayyad), l’Université Mohammed V de Rabat et l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay, Partenaires institutionnels : Université Abdelmalek Essaâdi, Observatoire d’Oukaïmeden, Institut Français du Maroc.

En 2027, le monde entier lèvera les yeux vers le ciel. Et c’est à Tanger que le monde regardera pour la première fois. Le Maroc a 9 mois pour transformer un alignement céleste en un alignement historique pour sa jeunesse et sa science.