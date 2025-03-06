عبدالقادر كتــرة

طريق جديد لشاحنات البضائع بين المغرب وموريتانيا عبر الصحراء الغربية، هذا هو المشروع الذي يعمل على إنهائه الرباط ونواكشوط مع بناء الكيلومترات الأخيرة من الأسفلت وفتح مركز حدودي جنوب السمارة.

هل هذا إشارة إلى أن موريتانيا تخرج من حيادها بين المغرب وجبهة البوليساريو؟ أحمدو ولد عبد الله كان وزيرًا للخارجية الموريتانية، واليوم، يرأس شركة استشارية، « مركز 4S: الاستراتيجية، الأمن، الساحل، الصحراء »، حاوره الصحفي « كريستوف بوا بوفيه » ل »راديو فرنسا الدولي (RFI) » ونشر الحوار في 4 مارس 2025.

حول سؤال ما إذا كانت موافقة موريتانيا على فتح مركز حدودي جديد مع المغرب في شمال شرق الصحراء الغربية، على بعد 400 كيلومتر فقط من تندوف، القاعدة الرئيسية لجبهة البوليساريو ، هل هذ

تعد خطوة سياسية من جانب نواكشوط.

اعتبر أحمدو ولد عبد الله أنه ، من حيث المبدأ، تتمتع أي دولة بحرية الحركة والاستثمار والعمل على أراضيها الوطنية. « إذا فتحت موريتانيا طريقًا في جزء من أراضيها الوطنية، سواء كان ذلك على حدود الجزائر أو أنها تبني حاليًا الجسر مع السنغال على نهر روسو، أو أنها تمدد الطريق الذي يربطها بباسيكونو في مالي، لا أرى في المبدأ أي عمل عدائي حتى لو كان قد يسبب إزعاجًا. لا أرى ذلك كعمل عدائي ضد دولة أو منظمة ».

واستفسر الصحفي »كريستوف بوا بوفيه » الوزير الموريتاني السابق إن كان ذلك يعني أن موريتانيا تخرج من حيادها التاريخي في نزاع الصحراء وتقترب من المغرب.

رد الوزير أحمدو ولد عبد الله : « أنا في موقع يسمح لي بتذكر البيان الذي وقعته موريتانيا في غشت 1979. بياننا، الذي صغته شخصيًا، يتحدث عن « حياد صارم ». ولكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن مصالح البلاد، خاصة في منطقة عبور مع الساحل التي تعد منطقة تجارية.

وأضاف أنه لا يرى بشكل مبدئي أي خرق للحياد بفتح طريق يربط مدينة معينة في موريتانيا بدولة أجنبية، سواء كانت مالي أو المغرب أو السنغال أو الجزائر. « علاوة على ذلك، نحن ننشئ الآن طريق تندوف-بير مغرين الذي تقدم بشكل كبير ».

سؤال »راديو فرنسا الدولي (RFI) » للوزير الموريتاني: « أنت تتحدث عن التجارة. هناك بالفعل طريق تجاري بين المغرب وموريتانيا. يمر عبر الساحل الأطلسي للصحراء الغربية حتى الكويرة ثم إلى موريتانيا. ولكن مع هذا الطريق الجديد المحتمل، ستتمكن الشاحنات المغربية من قطع الطريق عبر الصحراء انطلاقًا من السمارة في شمال شرق الصحراء الغربية باتجاه شمال موريتانيا، ما هي الفائدة الاقتصادية للمغرب وموريتانيا؟ »

يضيف الوزير الموريتاني موضحا أنه في الصحافة السنغالية وفي أماكن أخرى، يتم الحديث ليس فقط عن هذا الطريق الحالي، بل حتى عن إنشاء خط ملاحي مباشر من الداخلة إلى داكار.

هذا الطريق الثالث لا يمكن إلا أن يسرع التبادلات بين موريتانيا والمغرب ولكن أيضًا بين أوروبا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء. هذا الطريق يمكن أن يسرع إنتاج المنتجات ويخفض الأسعار.

وذكر الصحفي بأن المشكلة هي أن هذا الطريق يجب أن يمر عبر منطقة في الصحراء الغربية، جنوب السمارة، وهي منطقة اشتبك فيها الجيش المغربي وجبهة البوليساريو بعنف في عام 1991.

وأشار إلى أن اليوم، تقول جبهة البوليساريو لموريتانيا إن فتح هذا الطريق لن يمر دون عواقب. ثم تساءل إن كان هناك خطر من تصعيد عسكري.

رد الوزير الموريتاني : »أعتقد أنه طالما هناك نزاع، هناك دائمًا خطر من تصعيد عسكري. قبل بضع سنوات، كانت هناك هجمات في منطقة الكويرة، أي على الطريق الحالي. ولكن من وجهة نظري، موريتانيا ليست الملامة في هذه الوضعية. إذا كانت دولة مجاورة، سواء السنغال أو مالي أو الجزائر، كما قلت لك، نحن ننشئ طريق تندوف إلى موريتانيا، إذا فعل المغرب الشيء نفسه، لا أرى كيف يمكن لوم موريتانيا ».

سؤال « راديو فرنسا الدولي (RFI) »: « عمليًا في عام 1998، جنوب السمارة، تمكنت الأمم المتحدة والمينورسو من انتزاع اتفاق لفرض قيود عسكرية على الجيش المغربي وجبهة البوليساريو حول هذا الجدار الرملي الشهير. هل يمكن لهذا الاتفاق العسكري رقم 1 كما يطلق عليه أن يصمد في المستقبل؟ »

جاء جواب أحمدو ولد عبد الله وزيرً الخارجية الموريتانية السابق كالتلي: « هذا سؤال ممتاز يخص الأطراف المعنية. أعتقد أن موريتانيا ليست معنية. إذا كان يمكن الاستماع إلى رأيي، موريتانيا لن تكون حتى مراقبة. موريتانيا، أتكلم بشكل خاص بالطبع، ليست طرفًا في النزاع. يجب أن نبقى خارج هذه الوضعية. موريتانيا يجب أن تستمر في مراقبة الموقف الحالي للحكومة وهو الحياد الصارم. »