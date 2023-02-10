بـيـان عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق

الجمعة 20 يناير 2023

بـيـان عن الجمع العام

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق- وجدة، انعقد جمع عام عن بعد في التاريخ أعلاه ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، خصص لتقويم الدخول التكويني، وتدارس الأوضاع المحلية بالمركز قصد تحيين الملف المطلبي. بعد استحضار كافة المعطيات الوطنية والمحلية، وبناء على النقاش المسؤول الذي طبع اللقاء، يعلن الجمع العام ما يلي:

على المستوى الوطني:

⦁ يستنكر الوضعية البئيسة التي آلت إليها المراكز الجهوية على كافة المستويات بفعل تراكم سنين عديدة من عدم التزام الوزارة الوصية بالقانون، وعلى رأسها المرسوم المحدث للمراكز الجهوية الذي تمت الاستعاضة عنه بمذكرات خلقت جوا مشحونا بهذه المؤسسات يتميز أساسا بتجاوز الهياكل المنصوص عليها قانونا، وإعادة إنتاج سياسات التجريب والفشل والقرارات الارتجالية، وخلق بيئة ريعية أضرت بمنظومة التكوين وبسلطة القانون عموما، وحولت المراكز إلى مؤسسات هامشية تفتقد الهوية والاستقلالية ومسلوبة الاختصاصات…

⦁ يحمل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة عما آلت له وضعية المراكز الجهوية، وينبهها إلى مستوى التذمر لدى هيئة التدريس المعينة قانونا بهذه المراكز، كما يحذرها مما نتج وسينتج عن التستر عن موظفين إداريين مغادرين لوظائفهم، ولمدد قد تتجاوز العقد من الزمن، ساعين وراء الريع… وعن إسناد مهام التكوين ضدا على القانون لموظفين ليست لهم أية مؤهلات…

⦁ يدعو الوزارة الوصية إلى التعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثل الشرعي والوحيد لأساتذة المراكز الجهوية، وذلك تفعيلا للمرسوم المنظم، واحتراما لنتائج انتخابات اللجان الثنائية؛ مع المطالبة بتمكين المراكز من الشروط الموضوعية للنهوض بكافة أدوارها في مجالات التكوين والتأطير والبحث العلمي، و الإعلان عن النتائج المحتجزة من مباراة شتنبر 2021، و تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الفئات فيما يتعلق بالتعيين والترسيم والترقيات، وفتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بما يضمن تغطية الخصاص والقضاء على الريع التكويني الذي تعرفه هذه المؤسسات، واحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار، مع ضرورة فتح نقاش جدي من أجل نقل المراكز الجهوية إلى سلطة الجامعات البيئة السليمة والمنطقية لتنهض هذه المؤسسات بمهامها المرجوة؛

⦁ يستنكر بشدة ما راج مؤخرا حول مشروع إحداث إطار مفتش بمراكز التكوين، نظرا لما ينطوي عليه هذا « الابتكار الغريب » من جهل تام بأساليب حكامة مؤسسات التعليم العالي. وينبه إلى أن ما تعلق بالمراكز الجهوية يتم التحاور بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حصرا، باعتبارها النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية بالمراكز.

على المستوى المحلي:

⦁ يعبر الجمع العام عن قلقه الشديد من ظروف الاشتغال، والتناقض الحاصل بين الشعارات المرفوعة بشأن جودة التكوين وواقعه على أرض الميدان. يأتي على رأس ذلك: إغراق المركز بأعداد من المتدربين تفوق طاقته الاستيعابية – النقص الحاد في عدد المكونين – تعثر إجراء التداريب الميدانية – تغييب المقاربة البيداغوجية القانونية في سد الخصاص – النقص في التجهيزات ووسائل التكوين – غلق المكتبات…

⦁ يسائل – بكل استغراب واستهجان- سياسة الدولة في التكوين التربوي، التي عجزت عن أن توفر لأبناء جهة من أكبر جهات المغرب (درعة تافيلالت) التكوين في مادة أساسية مُدرَّسة بكل الأسلاك التعليمية (الرياضيات)، حيث ألحق فوج من 109 متدرب من هذه الجهة للتكوين بمركز جهة الشرق، وإعادة تجربة مشابهة وقعت مع فوج 2018، في تناف تام مع ما تسوقه الدولة بخصوص الجهوية الموسعة، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية للمتدربين.

⦁ يعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ [س. ع] الذي يتعرض لممارسات تتسم بالشطط والاستقواء في توزيع مجزوءات التكوين؛ ويدعو إدارة المركز إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق الضوابط القانونية، خصوصا النظام الداخلي الإطار المنظم للشعب والمسالك، والتعجيل بإيجاد حل منصف وعادل.

⦁ يهيب بكل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمركز الجهوي لجهة الشرق إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، والتبني الواعي لمواقفها المبدئية ضد كل أشكال الفساد والريع، والتبخيس والتشويه للمجهودات المعتبرة التي يبذلونها بكل تفان ونكران للذات -رغم كل العوائق- خدمة لمنظومة التربية ولتأمين دخول تكويني، وكذا الرفع من مستوى التعبئة استعدادا لخوض الأشكال النضالية التي قد تفرضها المرحلة.

وفي الختام، وبناء على خلاصات المناقشات والتقويم الذي انتهي إليه اللقاء، فإن الجمع العام يفوض المكتب المحلي بفرع وجدة، لمباشرة حوار في أقرب الآجال مع إدارة المركز وفق مذكرة مطلبية مفصلة، ويرتقب الجمع العام النتائج المنتظرة، مع استعداده للتعامل بكل نضالية وحزم مع ما قد تفرزه المرحلة من مستجدات.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إطارا موحدا ديموقراطيا مناضلا، وتحية العـز والفخار لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، وما ضاع حق وراءه مطالب.

عن الجمع العام