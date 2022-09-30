زوجة المعتقل القبايلي في سجون العسكر الجزائري تصرخ : « زوجي بين الحياة والموت »

عبدالقادر كتــرة

وجهت زوجة السجين السياسي القبايلي رازق الزواوي نداء إلى الرأي العام الدولي، السبت 17 شتنبر 2022، لإخباره عن الحالة الصحية المقلقة لزوجها المضرب عن الطعام منذ 12 شتنبر، وأصبح بذلك هزيلا وضعيفا للغاية لا يقوى على الحركة وأصبحت حياته في خطر وعلى وشك الموت إذا لم يتمّ تداركه في الوقت المناسب.

وأطلقت « صباح » زوجة الناشط القبائلي المحتجز ظلما في السجون الجزائرية، صرخة استغاثة للرأي العام، حيث جاء في رسالة نشرها ابنهما « عسيريم » على صفحته على الفيسبوك : « أنا صباح الزواوي » زوجة « الرازق الزواوي » المعتقل في سجن القليعة ، أبلغ الجميع أن زوجي ما بين الحياة والموت بعد الإضراب عن الطعام لأجل غير مسمى الذي بدأ في 12 شتنبر 2022 « .

وأضافت : »تدهورت الحالة الصحية للزعيم السياسي في منطقة القبائل، الرازق الزواوي ، الذي اعتُقل في شتنبر 2021 بموجب مذكرة توقيف من محكمة سيدي محمد (الجزائر)، حيث فقد حوالي 45 كيلوغراماً من وزنه منذ سجنه (لمدة عام وبضعة أيام)، وحالته الصحية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم ، حتى أنه أصيب بفقر الدم مؤخرًا، وهو الآن في إضراب عن الطعام.

وعلن نجل المعتقل، خلال زيارة محاميه اليوم (السبت 17 شتنبر)، أن والده المعتقل لم يعد يستطيع المشي وأنه على كرسي متحرك.

يشار إلى أن الناشط القبائلي رزق الزواوي 53 عامًا، من مواليد منطقة التايمزريت بمقاطعة الفجايت ، يعمل مدرسًا بالقبائل المحتلة من طرف النظام العسكري الجزائري، ورفاقه في النضال يعترفون فيه بروح الحكمة ونضاله السلمي.

وللتذكير، ووجه له جنرالات العسكري المحتل لشعب القبائل، تهما مفبركة، لا سيما تهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية » MAK ، على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

من جهة أخرى، صدر في حق الناشط القبايلي « بلال إموقرين »، يوم 5 شتنبر 2022 ، قرارا بوضعه في سجن « أكفو »، بعد رفض طلب إطلاق سراحه الذي رفعه محاموه، 20 شتنبر 2022، أمام دائرة الاتهام في محكمة فجايت بالجزائر.

وقُبض على الناشط القبايلي بلال إمقران في 29 غشت في مدينة أكفو، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي في مركز الحبس الاحتياطي في أكفو بناءً على أوامر قاضي التحقيق في المحكمة في نفس المدينة.

ويُحاكم الناشط القبايلي بلال إمقران بتهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية (MAK)(حركة استقلال القبائل ) » على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وقبل اعتقاله مباشرة ، نشر بلال على صفحته على فيسبوك برنامج Underground للصحفي الجزائري غني مهدي، حيث استقبل زعيم الحركة فرحات مهني، وبثه في 28 غشت على القناة 22. وأعقب المشاركة هذا التعليق: « أعرف هذا المنشور سيضعني في مشكلة كبيرة، لكن الأمر يستحق النشر. في الواقع، الخوف هو شعور، لذلك أفضل أن أتحدى ذلك « .

من جهة ثانية، قررت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر، الأحد 18 شتنبر 2022، إحالة ملف الناشط السياسي « حسين عظيم » ورفاقه الأربعة إلى محكمة الجنايات، لتتم محاكمتهم على أساس المادة 87 مكرر.

الجديد في قضية الناشط والمدير التنفيذي في الاتحاد من أجل « جمهورية القبايل » حسين عظيم وزملائه السجناء حمو بومدين (حزب الشعب الكردستاني)، بوعزيز آيت شبيب (AKAL) ، باشا بوسعد (AKAL) وعمر خوجة بلعيد.

وستتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات وفق مداولات غرفة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة الصادرة ، حيث تم الإبقاء على التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ، ولا سيما « الانتماء إلى منظمة إرهابية » و « تقويض الوحدة الوطنية ».

وللتذكير، تم اعتقال هؤلاء النشطاء بشكل تعسفي ووضعهم تحت مذكرة توقيف منذ نهاية يونيو 2021، وأمضوا بالفعل أكثر من عام في السجون الجزائرية.

في 12 شتنبر 2022، بدأوا إضرابًا عن الطعام مع حوالي عشرين معتقلاً سياسيًا آخر من قبائل للتنديد بسجنهم التعسفي والتأخير في تحديد موعد محاكمتهم