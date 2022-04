Samedi 14 mai 2022 prochain, l’association Maroc Entrepreneurs sera au rendez-vous en présentiel, avec tous les passionnés d’entrepreneuriat dans un retour en fanfare pour l’organisation de son événement annuel et entrepreneurial phare de l’année : « la Journée de la création d’entreprise » qui élira domicile le temps d’une journée à la Maison de la Chimie à Paris et ce, en guise de clôture de son programme d’accompagnement à la création d’entreprise : « Tremplin Maroc ».

Fidèle à son engagement de participer activement au développement économique du Maroc depuis 22 ans déjà, l’association opère aussi avec des actions concrètes pour rapprocher les deux rives de la méditerranée en soutenant la cause entrepreneuriale et pour créer une dynamique aussi bien sud-sud que sud-nord de business et d’investissement.

Selon les organisateurs de cet évènement, le thème choisi pour cette journée ne dévie en rien de cette ligne directrice et se veut une annonciation d’une renaissance et d’une embellie économique après une période aussi improbable due à pandémie du COVID-19 ; il a pour titre : « Nouveau Maroc, nouveaux challenges vers un développement inclusif et durable ».

A travers cette nouvelle édition 2022 de la Journée de la création de l’entreprise, l’association entend, mettre en évidence l’actualité économique et les perspectives de croissance du Royaume et, dans ce sens précise-t-on, une première table ronde va traiter de la nouvelle dynamique des régions, leurs projets structurants et leurs actions pour créer un écosystème propice à l’essor de l’entrepreneuriat et de l’investissement. La seconde mettra l’accent sur les secteurs clés, avec la participation de représentants et d’acteurs qui contribuent au rayonnement économique du Maroc localement et à l’international.

Pour une PREMIERE cette année : l’espace dédié au Forum Tremplin Maroc se fera plus grand et l’exposition qui réunit lors de chaque édition des acteurs des écosystèmes économiques et entrepreneuriaux marocains et français, va accueillir le Village des Régions où les participants pourront aller à la rencontre des représentants desdites régions pour connaitre les opportunités de business et d’investissement qui s’offrent à eux.

Par ailleurs nous précise-t-on, l’Association Maroc Entrepreneurs mettra à ‘honneur les porteurs de projets accompagnés dans le cadre de son programme d’incubation « Tremplin Maroc » durant l’année 2021 et les projets les plus aboutis se verront récompensés par des prix avec, à la clé, des mises en relations privilégiées pour poursuivre leur périple entrepreneurial.

Plus de 1000 visiteurs sont attendus pour cette journée qui comptera également des masters class, un déjeuner networking, des présentations de parcours d’entrepreneurs et des rendez-vous d’affaires.

Enfin, il y’a lieu de noter que cette 14ème édition de la Journée de la Création d’Entreprise accueillera des institutionnels et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français: la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, I ‘Ambassade du Royaume du Maroc en France, TAMWILCOM, l’Agence Marocaine du développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), des représentants de Centres Régionaux d’investissement (CRI), des fonds d’investissements et des entrepreneurs aguerris.

Mohammed Drihem

A propos de Maroc Entrepreneurs

Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif, créée en 1999 à Paris. Elle a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc, à travers trois principaux leviers visant à faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio-économique du Maroc, à établir des synergies entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l’étranger et à encourager toute personne fortement attachée au Maroc, tous horizons confondus, à créer son entreprise par le biais du Concours Tremplin Maroc.

L’association regroupe aujourd’hui le plus grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12 000 membres. Son ambition est de proposer aux entrepreneurs en herbe un cadre propice qui leur permettra de passer du stade de l’idée à la définition d’un Business Plan concret et complet, de développer leurs compétences grâce aux sessions de formation individualisées dispensées par des experts en création d’entreprise et d’étendre leur réseau en nouant des contacts avec des partenaires investisseurs qui les soutiennent dans le financement de leur entreprise accroitre leur visibilité.