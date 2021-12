CLUB ALPIN FRANÇAIS DE CASA RENOUE AVEC L’ESCALADE ET ORGANISE  LA COUPE DE L’AMITIE D’ESCALADE

En célébration de la journée mondiale de la montagne qui coïncide avec la journée du 11 décembre de chaque année, organisée année saison sous le thème de : « Tourisme durable en montagne », le Club Alpin Français de Casablanca (CAF) a organisé samedi 11 décembre dernier une compétition d’escalade dotée de la « Coupe de l’Amitié ».

174 Grimpeurs dont 47 jeunes filles grimpeuses représentant les Clubs respectifs de l’Association Sportive Universitaire de Casablanca (ASUC), Atlas Elévation de Marrakech (AEM), l’Association Toubkal de Ski d’Oukaimeden (ATSO), le Club des Clubs de Casablanca (CCC), Le Club Géoparc M’Goun, le Ski Club Ifrane (SCI) et le Club Alpin Français de Casablanca (CAFC), ont pris part à cette compétition bien réussie par les organisateurs au niveau de la Structure Artificielle d’Escalade (SAE) du CAF de Casablanca sous le control et la supervision technique de Mr Josselin Cazaux, vice-président de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade et juge international de FIE, Président du Jury de cette première au Maroc organisée sous les nouvelles normes olympique internationales.

Ravie de recevoir tout ce beau monde composé de 174 compétiteurs (trices) allant de 08 à 60 ans, Mme Chantal Aounil, Présidente de CAF de Casablanca nous a déclaré que « pour cette Coupe de l’Amitié on a tenu, après ces deux années difficiles où rien n’a été organisé, à se mobiliser avec 30 volontaires qui sont là pour que tout le monde passe un bon moment et un moment agréable autour de l’escalade.

Pour Mme Fatima Amagar, Directrice du projet Géoparc M’Goun accompagnatrice de l’équipe du nouveau Club Géoparc M’Goun des sports nautiques et de montagne, ce nouveau club est créé en 2020 pour encourager les jeunes de Taghia à participer aux compétitions (NDR : sportives d’escalade) à l’échelon régional, national et international, sachant bien sûr que Taghia est considérée parmi les meilleurs sites d’escalade au monde.

On est là aujourd’hui pour soutenir et accompagner le Club Géoparc M’Goun en tant qu’Association Géoparc M’Goun et ce, pour participer à cette manifestation sportive doté de la coupe de l’amitié organisée au Club Alpin Français à Casablanca avait-elle conclu.

Pour Lhaj Abdenbi Leghenane, Président du SCI , c’est là un très grand plaisir de voir tout ce beau monde dans cette compétition à laquelle le SCI participe avec une quinzaine de jeunes grimpeurs et grimpeuses et, pour lui, c’est là une très bonne chose pour le sport d’escalade que le SCI envisage promouvoir à travers l’équipement de plusieurs murs naturels d’escalade dans plusieurs zones du royaume et notamment celles d’Ifrane où le Club compte déjà deux sites Naturels d’Escalade et ce, dans le but de développer ce sport au Maroc.

Pour sa part, Tarik Fettah Président de l’ATSO qui a participé à cette compétition de la coupe de l’amitié avec 06 athlètes dont trois filles s’est déclaré satisfait de la parfaite organisation de cet évènement sportif par le CAF et, c’était là pour lui, un très grand plaisir de redynamiser cette discipline sportive des sports de montagne qu’est l’Escalade et de voir un aussi grand nombre si important dépassant les 160 athlètes venant de différentes régions du Royaume pour y participer.

Enfin, il y’a lieu de souligner que pour le Président du Jury de cette compétition Mr Josselin Cazaux, vice-président de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade et juge international de Fédération International d’Escalade, cette Coupe de l’Amitié est une première du genre au Maroc, une compétition un peu particulière après cette ère du COVID pendant laquelle les compétiteurs n’ont pas pu concourir pendant deux ans. Cette compétition a permis les retrouvailles de sept clubs et, sur le plan technique, c’est pour la première fois qu’une complétion est organisée au Maroc selon les normes et le règlement de la Fédération Internationale d’Escalade.

Selon Josselin Cazaux, en 2026 nous auront le plaisir d’accueillir en Afrique, les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar.

Les résultats techniques individuels de cette complétion de la COUPE D’AMITIE d’Escalade emportée par équipe par le CAF avec un total de de 160 points suivi d’Atlas Elévation Marrakech en 2ème position avec un total de 75 points et du CCC au 3ème rang avec un total de 45 points se présentent comme ci-après détaillés :

Catégorie U10 Dames :

1) Najjar Nella CAF

2) Sivadier Lylia CCC

3) Bentalha May CAF

Catégorie U10 Hommes

1) Nicolas Axel CAF

2) Jones Josiah Atlas Elevation Marrakech

3) Carrasco Noah CAF

Catégorie U12 Dames

1) Jones Katelyn Atlas Elevation Marrakech

2) Odelin Aida CCC

3) Sebti Rasia CCC

Catégorie U12 Hommes

1) Dahmany Reda CAF

2) Sebti Yoissef CCC

3) Halkhams Mohamed Badr Ski Club Ifrane

Catégorie U14 Dames

1) Idali Arwa ATSO

Catégorie U14 Hommes

1) Brun Hubert CAF

2) Amel Jawad Ski Club Ifrane

3) Benjelloun Shayan CCC

Catégorie U16 Dames

1) Lane Eliana Atlas Elevation Marrakech

2) Lopez Yto CCC

3) Roqai Chaoui lina CAF

Catégorie U16 Hommes

1) Chemlal Rayane CAF

2) Nzivo Jordan Joseph Atlas Elevation Marrakech

3) Slaoui Ali CCC

Catégorie U18 Dames

1) Toukhssati Yasmine CAF

2) Elhouri Hayat Club Géoparc M’Goun

3) Fadili Khadija Club Géoparc M’Goun

Catégorie U18 Hommes

1) Durant Saghet Anis CAF

2) Rey Elio Atlas Elevation Marrakech

3) Marozi Lahcen Club Géoparc M’Goun

Catégorie U20 Dames

1) Dahmani Ines CAF

2) Camp Nora CAF

3) Essahli Fatima Club Géoparc M’Goun

Catégorie U20 Hommes

1) Benbati Med Amine CAF

2) Ohoussou Ishak Club Géoparc M’Goun

3) Rizki Said Club Géoparc M’Goun

Seniors Dames

1) Eisenmann Myriam Atlas Elevation Marrakech

2) Lemsyeh Imane CAF

3) Koussi Narjiss ASUC

Seniors Hommes

1) Hassani Soufiane CAF

2) Ouazzi Ahmed Ski Club Ifrane

3) Rizki Omar Club Géoparc M’Goun

Mohammed Drihem