السياسة أخلاق..أفول أنشودة الهوية!!‎

الكاتب منير الحردول

السياسة أخلاق..فمن العار أن تهزم شر هزيمة وتواصل تبرير الهزيمة بأنشودة التدخل والدولة العميقة وغير ذلك..فالإنسان الذي اشتأنس بالكراسي والجاه والسيارات التي صنعها الغرب! ومكن للغة بلاد ليست ببلاده، وفرضها عنوة لكي يستمر في منصبه، ونهج سياسة رجل هنا ورجل هناك عليه أن يتأكد بأن الحياة فانية، والكراسي لن تدوم للأبد..وإرادة الشعب لن تنطلي عليها سياسة المظلومية واستغباء عقول الطبقات المتوسطة والفقيرة الواعية..الحمد لله على ديمقراطية صناديق الاقتراع التي تعري من يعتقد أن ملابسه دائمة.

عاشت المملكة المغربية، وأملنا قائم في اللحاق بدول الصاعدة، مع وضع قطيعة مع عباد التبعية!!!