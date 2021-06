Femmes de l’Université Al Akhawayn:

Un Espoir pour le Leadership Féminin dans la

Recherche et la Technologie

En marge de la 6ème édition du Congrès International des Technologies et Sciences de l’Information, le chapitre Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) « Women in Engineering », émanant de la section IEEE Maroc, a organisé, du 8 au 10 juin à Agadir, la 2ème édition du Symposium International du Leadership.

Selon ses organisateurs, cette rencontre a rassemblé des femmes leaders en technologie du monde entier – étudiantes, enseignantes, chercheurs, professionnelles ou entrepreneures avec comme objectif : La promotion du leadership, l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat parmi les participantes.

Une occasion par excellence d’échanges et de partages d’expériences, tout en mettant en exergue le rôle et la contribution de la femme en général et de la femme marocaine en particulier, dans le développement technologique.

Au menu, les organisateurs ont concocté un programme riche en activités avec notamments des conférencières de haut niveau, des présentations de contributions scientifiques, des activités sociales et une cérémonie de remise de prix aux auteures distinguées.

Le symposium a connu la participation du Dr. Kaoutar El Maghraoui, lauréate distinguée de l’Université Al Akhawayn dont la présentation a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux d’IEEE en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Dr. El Maghraoui occupe actuellement le poste de Chercheur Principal à IBM Research, où elle se concentre sur les innovations à l’intersection des Systèmes et de l’Intelligence Artificielle. Elle dirige le banc d’essai d’IA expérimentale d’utilisation finale de l’IBM Research AI Hardware Center for IBM J. Watson Research Lab, un centre de recherche mondial axé sur l’activation de puces et de systèmes de nouvelle génération pour les charges de travail d’IA.

Elle est aussi très active dans la promotion des femmes en technologie à l’échelle internationale et Co-fondatrice et Présidente de l’organisation Arab Women in Computing, qui compte aujourd’hui 19 chapitres dans la région MENA et en Europe, avec plus de 6000 membres. Dr. El Maghraoui a été élu co-présidente d’IBM Research Watson Women Network (WWN). Elle est membre active de plusieurs initiatives scientifiques et technologiques et de STEM féministes.

L’intervention de Dr El Maghraoui a donc porté sur les tendances de recherche qui façonnent l’avenir de l’IA, ainsi que les défis liés à son adoption, à son opérationnalisation et à son expansion. Elle a également décrit la vision d’IBM Research à travers les différents efforts de recherche dans le domaine de l’IA pour relever ces défis. Cela comprend des initiatives de recherche et des innovations en IA neuro-symbolique, en IA fiable et automatisée et en IA efficace. Construire des systèmes d’IA plus évolutifs, fiables, éthiques et verts ne représente pas seulement des questions de recherche, mais aussi des impératifs business.

Dans une déclaration à cette occasion Dr Kaoura El Maghraoui a souligné : « J’estime que ce type de plateforme n’aide pas seulement à augmenter la participation et la visibilité des femmes dans le domaine des technologies, mais aussi à habiliter et à répondre à leurs besoins spécifiques au sein des espaces de travail, qui restent différents des besoins et attentes masculins. Il faut admettre que la façon avec laquelle nous regardons les choses, trouvons des solutions à des problèmes et faisons face aux challenges restent différentes. C’est donc primordial de disposer de ce type de rencontres afin d’échanger, d’apprendre et de s’encourager mutuellement ».

Pour sa part ; Dr Houda Chakiri Présidente de la Conférence, fondatrice du chapitre marocain IEEE Women in Engineering et Professeur Assistant à l’école des ingénieurs de l’université, dont elle a été lauréate d’un Master en Réseaux Informatique en 2003 a souligné que « Nous croyons fort aux compétences et capacités des femmes à contribuer et à évoluer dans les domaines des sciences et technologies et nous espérons à travers cette plateforme servir de catalyseur aux collaborations, et à l’émergence d’un nouveau leadership féminin tout en étant inclusives bien sûr ! »

Mohammed Drihem

À propos d’IEEE www.ieee.org :

Avec plus de 400.000 membres dans le monde, IEEE est une institution de grande renommée dédiée pleinement au développement de la recherche et à la promotion de l’innovation et de l’excellence technologique. IEEE est la plus grande et la plus importante association professionnelle technologique au monde. Elle est conçue pour servir les professionnels et les industriels impliqués dans tous les aspects des domaines de la science et de la technologie qui sous-tendent la civilisation moderne.

À propos de IEEE Women in Engineering

http://wie.ieee.org/ :

IEEE WIE est l’un des leaders mondiaux dans le changement de l’ingénierie. Le réseau mondial regroupe plus de 20.000 membres dans plus de 100 pays afin de faire progresser les femmes dans la technologie à tous les stades de leur vie et de leur carrière. Les membres de l’IEEE WIE nouent des amitiés éternelles, acquièrent des mentors influents et font la différence dans l’intérêt de l’humanité.

À propos d’IEEE Section Maroc www.ieee.ma :

IEEE Maroc est un réseau national

d’environ 400 membres.

Il opère stratégiquement, depuis 2004, sur la promotion de la recherche, le transfert technologique et l’innovation. Ses activités s’étendent aussi aux professionnels, aux entreprises et industries établis au Maroc et à l’étranger. Ses conférences et Workshops nationaux et internationaux rassemblent des experts, chercheurs, académiciens et décideurs autour d’un dispositif personnalisé et innovant, conjuguant programme de conférences, formations et rencontres d’affaires haut de gamme

À propos de IEEE Women in Engineering Affinity

group Section Maroc:

IEEE Women in engineering Affinity group est un réseau national d’environ 80 membres et qui opère depuis 2016 sur le renforcement et la promotion des femmes professionnelles, enseignantes, chercheurs, étudiantes et entrepreneurs dans le domaine de la technologie, à travers l’organisation de tables rondes d’ateliers et de conférences.

Mohammed Drihem