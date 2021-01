Effort de réflexion ou ignorance ! Le Maghreb en attente expectative interminable et longitudinale

Sarie Abdeslam

« Ijtihad » veut tout simplement dire sortir des ténèbres et entrer dans les lumières. Depuis plusieurs siècles le monde arabo-musulman s’est empêtré dans un cercle vicieux d’archaïsme en traversant un tunnel sombre sans fin et où l’on ne voit pas encore le bout et la moindre lumière.

Depuis lors la boussole s’est déréglée et le temps s’est arrêté. C’est comme dans les films de science-fiction, le temps passe mais les gens bougent tellement lentement qu’on ne les voit pas se déplacer. C’est ainsi que tout un peuple s’est sclérosé et son développement intellectuel s’est figé. Et depuis lors, comme une tortue qui avance mais ne peut jamais rattraper les autres mammifères et le retard dans tous les domaines s’accumule et s’entasse.

Quand on regarde notre passé, notre histoire et notre civilisation des lumières surtout en Andalousie on est plus hébété et abasourdi. Nous vivons dans une autre dimension de temps. Les autres nations avancent à pas de géants et nous sommes devenus des spectateurs, certains malins sont devenus des observateurs et au mieux des consommateurs. Nous ne sommes même pas arrivés au stade d’imitateurs avant de redevenir des créateurs.

Les pays arabes les plus riches achètent des industries clefs sur porte et font travailler des migrants venus de pays lointains. Les autochtones ne se salissent plus les mains parce que la nation providence s’occupe d’eux. Les pays arabes pauvres ou en voie de développement s’endettent jusqu’au coup pour créer de l’emploi pour une partie de la population.

Pour nous consoler nous récidivons à crier, nous sommes fiers de la civilisation arabo-hispanique. Et, pour nous justifier, comme un crédo tout le monde répète à longueur de journée, même nos intellectuels, c’est la faute de la colonisation française.

Pour rappel, après la Seconde Guerre mondiale je Japon a été dévasté par les Américains et le moral a été redescendu à zéro après Hiroshima et Nagasaki. L’Allemagne a été attaquée par presque toutes les grandes puissances du monde et été complètement détruite et dévastée par des milliers de bombardements, a dû payer pendant des années les dédommagements de la guerre. Son industrie a été transportée en pièces détachées aux États-Unis et en Russie. Les scientifiques allemands ont été kidnappés par les USA et par la Russie. La Chine est devenue en un demi siècle la fabrique du monde et va bientôt dépasser les USA. La semaine dernière la Chine a conquis la lune et y a planté son drapeau.

Entre-temps, les pays du Maghreb ne se mettent même pas autour d’une table. Ils ont été indépendants depuis plus d’un demi-siècle. Par rapport au Japon, à l’Allemagne et à la Chine le Maghreb n’a pas bougé, n’a pas évolué comme il aurait normalement dû le faire. Aujourd’hui, maintenant, à qui la faute ?

Au Maghreb l’effort de réflexion a complètement disparu, par contre l’ignorance et l’analphabétisme n’ont pas pour autant disparu, la pauvreté et la précarité non plus. Le Maghreb est composé d’un peuple avec la même histoire, la même religion, la même langue, les mêmes dialectes, malheureusement avec des régimes différents, voire contradictoires et ostensiblement opposés. Au lieu de faire la paix et investir dans la relance économique on dépense des sommes colossales en armements sophistiqués, en terre en mer et en air. Par contre le Maghreb en tant que région est devenue le plus grand loser du monde.

Par conséquent, nous citoyens européens d’origine Maghrébine, rien ne nous empêche de tourner la page et de jouer un rôle prépondérant dans une synergie dynamique pour obliger les responsables politiques, les sociétés civiles à relancer un nouveau Maghreb tout en évitant les erreurs dramatiques du printemps Arabe. Nous sommes toutes et tous de facto les ambassadeurs d’un Maghreb moderne, alors retranchons nos manches en créant une impulsion de part et d’autre de la Méditerranée afin de permettre de redynamiser le projet Maghreb.

Notre intérêt et ceux de nos futures générations réside dans un Maghreb uni, fort économiquement, indépendant politiquement, capable de se défendre et défendre son intégrité territoriale maghrébine. Faisons du Maghreb un grand marché intéressant et attractif pour les investisseurs, les industries, les exportations et les importations. Faisons en sorte que le Maghreb soit un interlocuteur avec les puissants du monde car le Maghreb a beaucoup d’atouts. Divisés les pays du Maghreb sont des poids plume.

Le Maghreb possède une très grande richesse au sol, au sous-sol, en mer et dans sa jeunesse. Un Maghreb uni pourra peser lourdement, politiquement et économiquement, au niveau de la Méditerranée, au niveau du Moyen Orient et aussi au niveau mondial.

En 2019 on estimait la population de l’UMA (Union du Maghreb Arabe) à 101 095 436 habitants avec une densité de 17 habitants par km2, PIB (2017) 1.155.777 milliards de dollars, PIB/hab. 9 835 $ avec une superficie de 6.041.261 km2, avec cinq différentes monnaies. Comme l’Europe Unie créons une seule monnaie maghrébine le « Magh ».

L’Union du Maghreb Arabe pourra devenir réellement une organisation économique et politique formée par les cinq pays du Maghreb, à savoir l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, ainsi que la Mauritanie et dont le siège du secrétariat général est en théorie situé au Maroc, à Rabat : http://bit.ly/2JRZcOQ

Pour la première fois les pays du Maghreb se sont mis d’accord autour du couscous et il ont gagné parce qu’ils étaient unis derrière un seul projet collectif. « Le couscous, plat emblématique de l’Afrique du Nord, est officiellement entré au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, mercredi 16 décembre, après une candidature commune de quatre pays du Maghreb où les recettes de ce mets populaire se déclinent à l’infini ». http://bit.ly/3rSJZy2

C’est un exemple à suivre et à mettre en oeuvre dans d’autres domaines, socio-culturel, cinématographique, artistique, scientifique entre autres. A titre d’exemple, le Maghreb est aujourd’hui capable d’organiser la coupe du monde de football. Il suffit que les pays du Maghreb oublient leurs différends en se mettant autour du ballon étant donné qu’ils ne sont pas encore prêts à se mettre autour d’une table. Alors, jouons ensemble au foot et après mangeons ensemble du couscous maghrébin.

Enfin en résumé, le projet grand Maghreb, j’y crois fermement, je l’ai toujours envisagé depuis mon enfance, j’y participe activement à le redynamiser, je l’aime déjà passionnément, je le défendrai toute ma vie, c’est l’espoir de tous les peuples maghrébins. Qu’en pensez-vous ?

Sarie Abdeslam

sarie@dounia-news.be

http://bit.ly/35bUu5H