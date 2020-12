Jeudi 17 Décembre 2020

Travaux du Conseil de gouvernement du 17/12/2020

Sahara: La décision des États-Unis est un exploit historique important et un tournant positif

La décision des États-Unis de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara est « un exploit historique important et un tournant positif » pour la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué, jeudi, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

M. El Otmani a affirmé que « le gouvernement félicite Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, et le peuple marocain pour cet exploit historique important et ce tournant positif » pour la question de l’intégrité territoriale de notre pays », a rapporté le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement tenu par visioconférence.

Le Chef du Gouvernement a souligné que tous les membres du gouvernement saluent le contenu des communiqués du Cabinet Royal, qui ont informé l’opinion publique, le 10 décembre courant, de la décision historique des États-Unis de reconnaitre la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

M. El Otmani a affirmé que « les membres du gouvernement se félicitent également des positions constantes du Maroc sur la cause palestinienne et la détermination du Royaume à poursuivre ses efforts pour trouver une solution juste et équitable à cette question ».

Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a assuré de « la mobilisation de toutes les composantes de l’Exécutif en vue de mettre en œuvre les décisions prises par le Royaume et de faire face à toutes les tentatives de sous-estimation, de dévaluation, de surenchère ou de diffamation que certains mènent contre ces réalisations, soulignant la mobilisation inconditionnelle du gouvernement derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste ».

« La position de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne est constante et immuable. C’est une position que le Souverain a hérité de Son père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II », a ajouté M. El Otmani, notant que le communiqué du Cabinet Royal « a établi les fondements et les constantes du soutien du Royaume, roi, gouvernement et peuple, à la cause palestinienne ».

Il a mis en avant « la nécessité de protéger ces acquis et de rester vigilant afin de les pérenniser et de renforcer la mobilisation nationale, ainsi que le resserrement des rangs derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au service de notre cher pays ».

Le Chef du Gouvernement a précisé que « l’action diplomatique s’inscrit dans une logique intégrée, sans renonciation aux principes et aux constantes ancrés du Royaume ».

M. Bourita: La réactivation des mécanismes dont le Royaume dispose pour soutenir la cause palestinienne lui permettra de jouer pleinement son rôle dans l’instauration d’une paix durable et juste.

La réactivation des mécanismes dont le Maroc dispose pour soutenir la cause palestinienne et qui ont déjà fait leurs preuves, permettra au Royaume de jouer pleinement son rôle dans l’instauration d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient, a souligne le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Lors d’un briefing devant le conseil de gouvernement, M. Bourita a rappelé l’appel téléphonique que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu avec les présidents américain et de l’Autorité nationale palestinienne et qui a porté sur l’examen de la situation qui prévaut actuellement dans la région du Moyen-Orient, a rapporté le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Le ministre a ajouté que SM le Roi a rappelé « le cadre général de la position constante et ferme du Royaume, qui tire ses racines des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine marocaine, y compris en Israël, avec la Personne de Sa Majesté, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le Glorifie ».

« Tous ces éléments ont incité le Royaume du Maroc à réactiver les mécanismes qu’il a mis en place pour soutenir la cause palestinienne, qui ont déjà fait leurs preuves et qui permettront au Royaume de jouer pleinement son rôle dans l’établissement d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient », a affirmé M. Bourita.

Le ministre a souligné la mise en oeuvre des mesures contenues dans le communiqué du Cabinet Royal relatives à la reprise des vols et des contacts avec la partie israélienne.

Le gouvernement adopte un projet de décret relatif aux établissements de protection sociale

Le conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N° 2.19.639 portant application de certaines dispositions de la loi N° 65.15 relative aux établissements de protection sociale, après avoir pris en compte les observations formulées à son sujet. L’élaboration de ce projet de décret, présenté par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, s’est déroulée selon une approche participative visant à mettre à niveau les établissement de protection sociale, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil. Cette approche a aussi pour objectif de réformer le système de prise en charge d’autrui, tel que entrepris par le ministère de tutelle depuis 2012, a ajouté M. Amzazi.

Exposé sur le projet du programme intégré 2020-2030 pour la promotion de la situation des personnes âgées

La ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali a présenté un exposé sur le projet du programme intégré 2020-2030 de promotion de la situation des personnes âgées, et ce devant le Conseil de gouvernement réuni jeudi à Rabat. En réponse aux besoins croissants des personnes âgées et aux défis inhérents à ce volet, le Maroc appréhende les questions relatives à cette catégorie conformément aux orientations royales et aux grands chantiers à vocation sociale lancés par SM le Roi Mohammed VI, a indiqué la ministre citée dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

C’est dans ce contexte, a ajouté Mme El Moussali, que s’inscrit le projet de politique publique intégrée pour la promotion de la situation des personnes âgées qui est passé par un processus de concertation et de consultation avec tous les intervenants, notamment les départements gouvernementaux, les institutions publiques et la société civile, relevant que cette politique est régie par une vision stratégique axée notamment sur « l’autonomisation des personnes âgées et leur participation sociale, économique et culturelle ». Il s’agit aussi, dans le cadre de cette politique, de placer leurs problématiques au cœur du nouveau modèle de développement selon une approche des droits qui repose sur quatre axes stratégiques.

Ces axes concernent la généralisation de la couverture sociale, la prévention des risques liés au vieillissement, la création d’un environnement propice à l’autonomisation, le renforcement de la participation politique, sociale et culturelle des personnes âgées, le développement des connaissances, la promotion du domaine législatif et de la sensibilisation, a relevé la ministre.

Conseil de gouvernement: adoption d’un projet de décret portant création d’une commission ministérielle chargée de l’aménagement du territoire national

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a examiné et approuvé le projet de décret N°2.20.741 portant création d’une commission ministérielle chargée de l’aménagement du territoire national. Présenté par la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, ce projet de décret s’inscrit dans l’application des dispositions du décret fixant les procédures d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire, son actualisation et son évaluation, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

La même source précise que, conformément au deuxième alinéa de ce projet de décret, l’autorité gouvernementale en charge de l’aménagement du territoire élabore le cadre d’orientation, après consultation d’un comité ministériel désigné par décret.

Le gouvernement examine un accord entre le Maroc et la France sur l’enseignement de la langue arabe dans les EILE

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a examiné un accord entre le Maroc et la France sur l’enseignement de la langue arabe dans le cadre des Enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) en France. En vertu de cet accord, signé le 06 octobre 2020 et présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la langue arabe peut être enseignée dans les écoles publiques françaiseS, en partenariat avec le gouvernement du Royaume du Maroc, à condition que cet enseignement soit conforme aux principes généraux de l’éducation nationale française, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la réorganisation du CFC

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.841 portant application du décret-loi n° 2.20.665 du 30 septembre 2020 relatif à la réorganisation du pôle financier Casablanca Finance City (CFC).

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, vise à adapter le cadre réglementaire régissant le Pôle financier de Casablanca aux dispositions du décret-loi précité, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

MAP: 17/12/2020