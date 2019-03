Abdelkrim BENATIQ En Visite officiel en République du Mali

Abdelkrim BENATIQ, Ministre délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration

A l’invitation de Mr Yaya SANGARE, Ministre des Maliens de l`Extérieur et de l`Intégration Africaine. Le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, Mr Abdelkrim BENOUTIQ, a effectué une visite de travail en République du Mali, les 25-26 Février 2019,

Lors de cette visite, Abdelkrim Benoutiq et son homologue Yaya Sangare ont signé un Mémorandum d’Entente dans le domaine de la gestion des politiques migratoires, marquant l’engagement fort et la volonté commune des deux pays d’aller en avant sur la voie du renforcement des relations de coopération notamment en matière de gestion et de gouvernance des questions migratoires et ce ; dans le prolongement de la dynamique impulsée pour la consolidation de la coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

L’objectif de ce Mémorandum d’Entente signé en présence notamment de Mr Hassan Naciri Ambassadeur du Maroc au Mali ; est la mise en place d’un cadre de coopération entre les deux pays a pour objectifs : Le partage et l’échange des expériences et du savoir-faire sur les questions relatives à la migration, l’accompagnement des deux communautés, marocaines et maliennes , résidantes à l’étranger, visant leur meilleure intégration éducative, culturelle, sociale et économique, et leur contribution au développement des deux pays et enfin ; la coordination sur les questions migratoires aussi bien sur le plan bilatéral que régional international.

A cette occasion, Mr Abdelkrim BENOUTIQ a prononcé un discours dans lequel il a mis en exergue les relations historiques entre le Maroc et le Mali caractérisées par la solidité et le respect entre S.M Le Roi Mohammed VI et le Président Ibrahim Boubakar KEITA en signalant les deux visites effectuées au Mali par S.M LE ROI en 2013 et 2014, couronnées par la signature de 17 Accords de coopération dans de nombreux domaines stratégiques, et ce conformément à la vision Royale qui tend à développer et à consolider la coopération sud-sud.

Dans ce même cadre nous rapporte-t-on, le Ministre délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration a confirmé que la gestion efficace de la question de la migration ne peut se faire qu’à travers une mobilisation afro-africaine émanant de la feuille de route présentée par S.M Le Roi à l’occasion du 29ème Sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba, qui a porté sur 3 choix stratégiques à savoir :

– Considérer la Migration en tant que levier de développement ;

– Considérer La Migration comme un élément incontournable de la coopération sud-sud ;

– Considérer la Migration comme un outil essentiel de promotion de la solidarité Afro-africaine.

De son côté, le Ministre malien YAYA SANGARE a rendu hommage au rôle joué par S.M Le Roi dans le continent africain par l’adoption d’une vision humaine qui respecte les accords et les conventions internationaux dans le domaine de la Migration. Il a également félicité le Royaume du Maroc pour la réussite de l’organisation de la 11ème édition du Forum Mondial de la Migration et de développement et l’adoption du Pacte Mondial pour une migration sûre, Ordonnée et régulières qui ont eu lieu à Marrakech en Décembre 2018.

ABOU ZOUHEIR