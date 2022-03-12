النادي الرياضي للكهربائيين بجرادة يجدد هياكله بعد جمود أكثر من 5 سنوات

عبدالقادر كتـرة

تحت اشراف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء، نظم النادي الرياضي للكهربائيين بجرادة، الخميس 10 مارس 2022، جمعه العام السنوي لتجديد مكتبه المسير بحضور ممثلي مجلس الأعمال الاجتماعية عبدالصمد سمان وسعيد زروال.

بعد افتتاح أشغال الجمع العام بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رحب الكاتب العام للمكتب النقابي بالمحطة الحرارية ميمون لبيض بعضو مجلس الأعمال الإجتماعية عبدالصمد سمان وشكره على تحمله عناء السفر للأشراف على المحطة الهامة والتاريخية لما تكتسيه من أهمية لأطر ومستخدمي المكتب، لإعادة الحياة الثقافية والرياضة لمدينة جرادة والخروج من الركود الذي عرفته المدينة لأزيد من 5 سنوات.

ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية أعرب للحاضرين عن الأهمية التي يوليها المجلس للمحطات النضالية داخل المدينة ثم قدّم لهم مجموعة من التوضيحات بخصوص مخرجات المجلس الإداري الأخير بمراكش وتطرق للامتيازات التي يحرص المجلس توفيرها لجميع الكهربائيات والكهربائيين نشيطين ومتقاعدين وعائلاتهم على صعيد أقاليم المملكة المغربية.

التقريران الأدبي والمالي للنادي لسنتي 2020 و2021 ، حظيا بالمصادقة عليهما بالإجماع.

من جهة أخرى، تميزت مداخلات الحاضرين، خلال النقاش الذي كان جدّيا ومفيدا ومثمرا، بتقديم اقتراحات تصب حول ضرورة إصلاح مقر النادي وإدراجه تحت إشراف وتسيير المجلس بتعيين مسير لمقر النادي وحول بعض الأمور الخاصة بالشق النقابي من سكن ووضعية الشغيلة داخل المحطة.

كان النقاش هادفا وبناء للخروج بمكتب مسير يمكنه رفع التحديات لإرجاع الأنشطة الرياضية والثقافية إلى سابق عهدها، وبعد اخذ ورد خلص الجمع العام إلى تشكيل مكتب مسير للنادي الرياضي للكهربائيين بجرادة .

وانتخب البكاي عماري رئيسا، و حمزة ابراهمي نائبا أولا له، وميلود زروالي نائبا ثانيا، ومحمادين البوجادي أمينا للمال ومحمد بلقاسمي نائبا أولا له ومنير الباز نائبا ثانيا، ومصطفى كرود كاتبا عاما للجمعية ونائبه محمد العليوي، فيما أسندت الاستشارة إلى كلّ من بلقاسم ايموساين، لوطفي بوعرفة، محسين باموح، صالح شيبوب، الحسين احساين .

واختتم الجمع العام اشغاله بتقديم الشكر لمجلس الأعمال الاجتماعية برئاسة محمد زروال على المواكبة والدعم المستمر والمجهود الكبير المبذول من طرفه لتجويد وتحسين العمل الاجتماعي لصالح أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- داخل التراب الوطني. وتمنى التوفيق لأعضاء المكتب المسير المنتخب لما فيه خير الأسرة الكهربائية داخل المدينة.