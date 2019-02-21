جمعية واد الناشف سيدي معافة بوجدةتصدر بلاغا حول احداث الشغب خلال مقابلة الديربي بين مولودية وجدة ونهضة بركان

وجدة في 20 فبراير 2019

بلاع :

تبع المكتب المسير لجمعية واد الناشف سيدي معافة بوجدة بقلق ، الأحداث المؤسفة التي لاتمت بصلة للرياضة ببلدنا العزيز ، والتي وقعة أثناء وبعد مباراة الديربي التي جمعت بين فريق المولودية الوجدية وفريق النهضة البركانية بالملعب الشرفي بمدينة وجدة .

وفي إجتماع للمكتب المسير للجمعية تداول الاعضاء الوقئع الميدانية التي صاحبت هده المباراة وكذا جميع الأخبار والصور النتجة عن اعمال الشغب بين جمهوري الفرقين ْ والتي تسببت باصابات بليغة لدى مجموعة من العناصر الأمنية التي كانت في مهمة حماية الجمهور والممتلكة العامة والموطنيين والتي نوجها لها كل التحية والتقدير على شجاعة عناصرها في قيام بكل مسؤولية بمهمتهم في هده الطروف الصعبة .

ونندد بأشد العبارات بأعمال الشغب التي خلفت خسائر مادية جسيمة بالملعب الشرفي بوحدة ، الذي جري إصلاحه بفضل مجهودات السيد والي الجهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ومجموعة من الشركاء ، ْ وذلك بسبب السلوكات الصادرة من جمهوري الفريقين على السواء ْ، وهو أمر يكشف عن غياب التكوين والتأطير لدي بعض جماهير الفريقين، ويبعت على القلق في المستقبل ، لحالة الهلع التي أصابت المواطنين من الأحياء المجاورة للملعب خصوصا حي ولد الشريف وحي الجوهرة والتجزئة العسكرية وحي قدا حسين وبقية الأحياء المجاورة .

نطالب المسؤولين عن قطاع الرياضة بمدينة وجدة بوضع تصور عام بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع لمعالجة هده الاختلالات الحاصلة لعدم حصولها في المستقبل بتقييم جدي واقعي للأحدات بعيدا عن المصالح الشخصية .

وأخيرا نشكر ولاية أمن وجدة بمختلف عناصرها وكدا رجل السلطة على جهودهم الجبارة في الاحدات المؤسفةنتمني الشفاء العاجل لجميع العناصر الامنية المصابة وكدا الموطنيين المصابن خلال اعمال الشعب ، ونهدي فوز فريق المولودية الوجدية لجميع ساكنة مدينة وجدة ، ونهيب بالجماهير الوجدية والبركانية للتحلي بالر وح الرياضية في المستقبل .

الناطق الرسمي باسم المكتب المسير السيد محمد بنداود