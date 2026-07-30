تدشين قاعة رياضية مغطاة بثانوية وادي الذهب بوجدة بكلفة 7.5 مليون درهم

بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، السيد محمد عطفاوي، مرفوقا برئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، وبحضور رئيس مجلس عمالة وجدة-أنجاد، ورئيس المجلس الجماعي لوجدة، إلى جانب شخصيات مدنية وأمنية وعسكرية، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، على تدشين القاعة الرياضية المغطاة متعددة الاختصاصات بثانوية وادي الذهب بمدينة وجدة، في إطار الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق

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ويعد هذا المشروع الذي أنجزه مجلس جهة الشرق بكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون درهم، تجسيدا لالتزام المجلس بتطوير البنيات التحتية الرياضية وتوفير فضاء رياضي عصري مجهز وفق المعايير المعتمدة، يتيح للشباب والجمعيات والأندية الرياضية ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، من قبيل كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة القدم داخل القاعة، في أفضل الظروف

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ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الرياضي الذي ينفذه مجلس جهة الشرق على مستوى عمالة وجدة-أنجاد، والذي يشمل إنجاز 33 منشأة رياضية، تتوزع بين 28 ملعبا للقرب و5 قاعات رياضية مغطاة. وقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 11 ملعبا للقرب وقاعة رياضية مغطاة، فيما يرتقب خلال المرحلة المقبلة استكمال إنجاز 17 ملعبًا للقرب و4 قاعات رياضية مغطاة، حيث توجد بعض المشاريع في طور الإنجاز، بينما ستنطلق أشغال المشاريع المتبقية قريبا. ويأتي هذا البرنامج في إطار الرؤية الجهوية لمجلس جهة الشرق لتعزيز البنيات الرياضية بمختلف أقاليم الجهة، ضمن برنامج إجمالي تبلغ كلفته 178 مليون درهم لإنجاز 134 منشأة رياضية، بما يعكس التزام المجلس بتطوير البنية التحتية الرياضية وجعلها رافعة للتنمية والاستثمار في طاقات الشباب