عيد الاضحى بمدينة تاوريرت بين الامس واليوم..طقوس الزمن الجميل وتحولات الحاضر

محمد حتحوت



بمناسبة عيد الأضحى، تعود بنا الذاكرة إلى أعياد الزمن الجميل بمدينة تاوريرت، حين كان العيد مناسبة دينية واجتماعية ينتظرها الجميع بفرح كبير. كانت المدينة تعيش أجواء خاصة قبل العيد بأيام، حيث تمتلئ الأسواق بالناس، خاصة سوق الغنم، وتكثر الحركة واللقاءات بين العائلات والجيران.

كان الأطفال يرافقون آباءهم لاختيار الأضحية وهم يعيشون فرحة لا توصف، كما كانت النساء ينشغلن بتحضير مستلزمات العيد وتنظيف البيوت وإعداد التوابل والحلويات. وفي صباح العيد، كان الناس يتوجهون جماعات إلى المصلى وسط أجواء يملؤها التكبير والفرح.

لكن العيد لم يكن يخلو أيضاً من بعض المتاعب، خاصة ما يتعلق بعملية الذبح والسلخ والتقطيع، وهي أمور تحتاج إلى خبرة ومعرفة. لذلك كان كثير من السكان يبحثون عن أحد الجزارين أو “المعلمين” لمساعدتهم في هذه المهمة، خصوصاً مع كثرة الطلب يوم العيد.

أما نحن الصغار والشباب، فكنا نتكلف بعد ذلك ببعض المهام التي كنا نعتبرها جزءاً من فرحة العيد، مثل إعداد الفحم من أجل “شي الكبد” و”الكباب”، أو تحضير “شي الراس” الذي كان له مذاق خاص داخل الأسرة. وكانت رائحة الشواء تنتشر في الأزقة والحارات، بينما يجتمع أفراد العائلة والجيران في أجواء مليئة بالمحبة والمرح.

أما النساء والفتيات، فكانت تنتظرهن مهمة أخرى مهمة ومتعبة، وهي غسل وتجهيز “الدوارة”. كن يجتمعن في فناء البيت أو فوق السطوح، يتعاونّ في التنظيف والغسل وتحضيرها للطبخ، وسط أحاديث وضحكات تضيف جمالاً خاصاً لأجواء العيد. وبعد ذلك تبدأ ربات البيوت في إعداد الأكلات التقليدية التي اشتهرت بها موائد العيد في تاوريرت.

ورغم بساطة الحياة آنذاك، إلا أن العيد كان مليئاً بالدفء والتعاون وصلة الرحم. أما اليوم فقد تغيرت أشياء كثيرة، واختفت بعض العادات الجميلة أو أصبحت أقل حضوراً بسبب تغير نمط الحياة، لكن ذكريات أعياد الزمن الجميل مازالت راسخة في القلوب، تحمل معها الحنين إلى أيام كانت فيها الفرحة أبسط وأصدق.

