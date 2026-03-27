حَلَّ بِالمَرْقى كصَفْوةِ الوادِي

حَلَّ بِالمَرْقى كصَفْوةِ الوادِي

رمضان مصباح

رحم الله الوالد محمد مصباح..

ســــلامٌ لــلأجــدادِ بِــالـوادِي
هـــذا الـضـيـفُ مــن أوتــادي

كـــانَ وصِـرتـم الــدَّارَ لـلْـبادِي
والأُنْـسُ مـنكم سـلامُ الهادي

قَـضـى عـمـرا فـنُـودِي ارْحــلْ
وغَـــدًا يُــنـادى كـلُّـنا لـمـيعادِ

ومــا الـعـمرُ إلا بُـرْهـة كـرَبـيعٍ
فاغْنمِ القُربَ مِن سريعِ البِعادِ

هـو الـورْدُ حـتَّى قـيل لاشوكٌ
و الـشوكُ ان كنتَ فيه العادِي

فَـعِشْ بـين نـورٍ ولـيلٍ سَجَى
تَــقِــيَّــا بـــيــنَ ذِكْـــــرٍ وأوْرادِ

فـارْحـم الـهِـي الـضَّيفَ الـذي
حَـلَّ بـالمَرقى كَـصَفْوة الوادِي

رضِـيَّـا ،اذْ عَـيَّدَ الـناسُ دعـوتَه
لِـعيدٍ هـناك بـين أبْـناءٍ وأجْدادِ

وارْحــمِ الآبــاءَ طُـرَّا والأمَّـهاتِ
الـيكَ المُنْتَهى جَمْعًا وبالإفراد

مــســتــفــركـي 22/3/2026

