وزارة الداخلية تعلـــــن عن استــلام 1000 حافلة جديدة ستبدأ نهاية أكتوبر وبداية نونبر في العمل بهـــذه المدن

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029، والهدف هو تحديث المنظومة وتوسيعها لتشمل كل مدن المملكة

المرحلة الأولى:

1000 حافلة جديدة ستبدأ نهاية أكتوبر وبداية نونبر

تشمل مدن: طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش، أكادير…إضافة إلى المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها ليغطي بذلك ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا

المرحلة الثانية:

يهم 18 سلطة مفوضة يمتد نطاق تدخلها ليشمل 24 من المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، من بينها مدن :

الداخلة وكلميم و وجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، وذلك حرصا على ضمان استفادة شاملة لمختلف المجالات الحضرية ومحيطها القريب.

المرحلة الثالثة:

فيستهدف 12 سلطة مفوضة تمتد تغطيتها إلى 31 مدينة والتجمعات العمرانية المرتبطة بها، من بينها :

الدار البيضاء و #مكناس وخريبكة والعيون و بني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور باستثمار يشمل اقتناء 1482 حافلة مخصصة لتعزيز النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المجالات الترابية

وخلص القاسمي إلى أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بالحافلات، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، ستستفيد منه 37 سلطة مفوضة (84 مدينة وتجمع حضري)، ويشمل بالخصوص اقتناء نحو 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب