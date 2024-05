LA PROVINCE D’IFRANE PREPARE SA CAMPAGNE ESTIVALE POUR LA PREVENTION DU RISQUE DES FEUX DE FORETS

Mohammed Drihem

Lundi 27 Mai 2024 dernier, le comité des forets provincial d’Ifrane s’est réuni sous la présidence du Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid en vue de débattre de la stratégie de lutte contre les feux de forets et des préparatives entreprises pour faire face à ces derniers en cas de besoin cet été 2024 à nos portes.

Après l’allocution d’ouverture des travaux de cette réunion prononcée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane qui a mis le point sur la nécessité de mobilisation de tous les intervenants dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêts en vue de faire face à ce fléau incendier qui ravage chaque année ; particulièrement en été ; des centaines d’hectares de nos forêts.

A cet effet, Abdelhamid El Mazid a invité tous les responsables des différents départements concernés a mettre tous les moyens nécessaires dont ils disposent au service du comité de vigilance provincial pour lui permettre de bien réussir la campagne 2024 de lutte contre les feux de forêts sans oublier de mener de vastes campagnes de sensibilisation auprès des utilisateurs des forêts et des estivants.

Après ce, le Directeur provincial de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a fait un exposé dans lequel il a retracé les différentes particularités des forets de la province d’Ifrane qui couvèrent une superficie quelques 116000 hectares et dont les forêts de Cèdre constituent 35% de la superficie de la cédraie nationale.

Selon le Directeur Provincial de l’ANEF, le bilan fait de la Saison 2023 écoulée a fait ressortir que la superficie forestière ravagée par les incendies en 2023 est de 05,2 Hectares contre : 20,4 He en 2022, 31,2 Hectares en 2021 et 02 Hectares en 2020.

A noter que les Forets de Ainleuh ont enregistré 31% des incendies enregistrés en 2023 dans la province d’Ifrane suivies par les forets d’Azrou avec 23%, les forets de Sidi Mguil et Senoual/Bekrit avec 15% chacune et des forets de la Jaaba et d’Aghbalou N’Arbi avec 08% chacune notamment.

Pour faire face à ce fléau cette année tout en se basant sur les expériences des années dernières, le Directeur Provincial de l’ANEF a souligné que toutes les dispositions nécessaires ont été prises conformément au plan directeur et que la méthodologie retenue a ceà effet repose sur 06 axes dont le premier porte sur les préparatifs déjà en cours concernant le recrutement de 32 les « guetteurs de feux » provisoires qui scrutent l’horizon, sans jamais quitter leur vigie durant toute la période d’été à compter du 15 juin prochain et dont l’enveloppe budgétaire est estimée à 600.000,00 Dhs , la réparation et entretien en cours de 06 Véhicule de Première Intervention (VIP) au coût de 78.000,00 Dhs, entretien de 6,1 Kms de pistes forestières avec étude d’entretien de 38 autres Kms de pistes forestières en cours pour un montant globale de 4.804.000,00 Dhs, entretien en cours d’un point d’eau au prix de 100.000,00 Dhs, la mise à niveau de 06 postes de Vigie pour un montant global de 300.000,00 Dhs et enfin des travaux forestiers de dépressage et de nettoyage des forets en cours de réception pour une enveloppe budgétaire de 1.000.000,00 Dhs soit un investissement Total de 6.882.000,00 Dhs débloqué par l’ANEF pour réussir cette campagne de lutte contre les feux de forets 2024 dans la Province d’Ifrane.

Aussi avait-il ajouté, les équipements et matériels contrôlés et répartis sur les différentes Brigades et antennes de la Direction provinciale de l’ANEF s’élèvent à 06 VIP, 250 Battes à feu, 276 Pulvérisateurs, 06 Tronçonneuses, 139 Pelles, 17 Houes et 168 Pioches.