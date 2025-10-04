Nador : Le port « Nador West Med » prêt à l’exploitation fin 2026 – cap fixé pour le projet Royal

Une réunion de haut niveau consacrée au suivi de l’état d’avancement des travaux du port Nador West Med s’est tenue le 30 septembre à Nador, sous la présidence de M. le Wali de la région, en présence des gouverneurs de Nador et de Driouch, du directeur général de la société Nador West Med, d’élus ainsi que de plusieurs directeurs régionaux des services extérieurs.

Dans son allocution d’ouverture, M. le Wali a souligné l’importance stratégique de ce projet royal, appelé à constituer une véritable locomotive du développement économique et social de la région de l’Oriental. Il a mis l’accent sur plusieurs points de vigilance, au premier rang desquels le respect strict des délais de mise en service, la présentation d’un rétroplanning précis, la sécurisation des financements, la finalisation de l’appel à projet de la composante pétrolière, le renforcement de l’approvisionnement électrique et le développement des énergies renouvelables.

Le Wali a également insisté sur la nécessité de la mise en place d’une solution transitoire pour l’exportation des pales éoliennes, de sécuriser le foncier destiné aux zones industrielles et logistiques, de rechercher les financements nécessaires pour leur acquisition, de mettre en place une stratégie de formation des compétences en partenariat avec l’OFPPT, et d’accélérer l’étude relative à l’offre de logement.

Dans son intervention, M. le Gouverneur de la province de Nador a souligné l’importance d’assurer l’approvisionnement en énergie électrique au profit des promoteurs et investisseurs désireux de créer leurs unités au sein de la zone industrielle, ainsi que la nécessité de respecter la date effective du démarrage de l’exploitation du port Nador West Med.

Pour sa part, le directeur général de la société Nador West Med a présenté un état détaillé de l’avancement de chaque composante du projet, en s’appuyant sur un rétroplanning actualisé. Il a confirmé que l’opérationnalisation du port est prévue dans un délai de quatorze mois, soit d’ici fin 2026.

Les différents intervenants ont ensuite pris la parole. Le représentant de l’ONEE a exposé le coût estimatif du projet de renforcement de la puissance électrique et confirmé que l’Office est chargé du développement de la composante énergétique verte. Le représentant de Marsa Maroc a, quant à lui, confirmé que la fin de l’année 2026 constitue l’échéance retenue pour le démarrage effectif des activités portuaires. Les responsables du ministère de l’Équipement et de la Société des Autoroutes du Maroc ont, quant à eux, présenté l’état d’avancement du projet de l’autoroute, du dédoublement des voies et de connectivité reliant Nador à Al Hoceima.

La directrice de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya a fait état de l’avancement des travaux de deux barrages, ainsi que du projet de canal, lequel nécessite un budget supplémentaire. Le représentant des Domaines de l’État a annoncé l’ouverture prochaine d’études relatives à l’acquisition du foncier nécessaire aux zones logistiques et industrielles attenantes au port. L’Agence urbaine a, de son côté, confirmé son engagement à élaborer deux nouveaux plans d’aménagement liés à l’offre de logement, en plus d’assurer le suivi de l’étude en cours sur ce sujet. Enfin, le directeur du département des Pêches maritimes a présenté les progrès réalisés dans la mise en place des villages de pêcheurs.

Clôturant la réunion, M. le Wali a réaffirmé que ce projet royal structurant constitue une vitrine pour le Royaume, mais également un modèle de convergence et de mobilisation collective, où chaque acteur institutionnel, économique et technique assume pleinement sa responsabilité. Il a en outre insisté sur le caractère impératif du respect de l’échéance fixée à fin 2026 pour le démarrage effectif du port Nador West Med tout en exprimant ses remerciements à l’ensemble des parties prenantes pour leur engagement dans la réussite de ce chantier d’envergure.